«Люди говорили плохие слова, угрожали». Как прошел ЧМ-2022 для единственного россиянина

Полузащитник Камеруна Гаэль Ондуа — единственный футболист с российским паспортом на ЧМ-2022. В Катаре он сыграл в двух матчах, а единственный победный — с Бразилией — посмотрел со скамейки. Но он точно может быть доволен произошедшим с ним за эти недели.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9251d5ef474ed756&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239046" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ведь само попадание Ондуа в заявку на турнир уже большая удача. Несмотря на активное участие в отборочных матчах, его место в итоговом списке не казалось очевидным. Всё дело в травмах, из-за которых он почти не играл в этом сезоне. И, по собственному признанию, почувствовал себя в норме только в ноябре. Поэтому когда тренер объявил о включении Гаэля в состав — это были сверхэмоции. Игрок их не скрывал и многим делился в собственном телеграм-канале. Кстати, за время ЧМ-2022 число подписчиков увеличилось в 10 раз. Дальше вы поймёте почему.

Ондуа сыграл в первом же матче чемпионата мира. В нём Камерун уступил Швейцарии. Парень вышел на последние 25 минут, но запомнился не совсем игрой. А бутсами с флагом России. Фото с ними он выложил ещё до матча. А уже после вынужден был объясняться. Но делал это уверенно. Его ничего не смущало.

«Вижу большое внимание к моим бутсам. И на всякий случай хочу подчеркнуть, что изображённый на них российский флаг — это знак уважения к стране, в которой я вырос, сформировался и получил футбольное образование. В России живут мои родные — и они всегда со мной. Это наш с ними общий дом. В бутсах с российским флагом я играю уже очень много лет и не собираюсь нарушать эту традицию», — написал футболист в своём телеграм-канале.

Интересно, что позже он даже устроил аукцион с этими бутсами. Опять же в своём канале. Деньги пойдут на благотворительность, а торги уже идут в районе 150−200 тысяч рублей.

Во втором матче ЧМ-2022 Гаэль вновь вышел на замену. На те же 20−25 минут. К тому моменту счёт в игре с Сербией был уже 3:3. Так что всё самое интересное футболист пропустил. Однако как выяснится позже — это не совсем так. Ведь игра камерунца запала в душу одной мировой звезде.

Эту историю мы узнали уже после матча с Бразилией. Там случилась историческая победа Камеруна, но без Ондуа. Единственный матч чемпионата мира, в котором он просидел всю игру в запасе. Но после поговорил с Неймаром. Бразилец сообщил защитнику, что смотрел последние матчи Камеруна, и ему понравились действия Гаэля. А ещё предложил обменяться футболками. Это ли не восторг!

Очевидно, что в Катаре Ондуа прожил маленькую жизнь. Пусть Камерун и не добился результата, но возвращается Гаэль с большими впечатлениями.