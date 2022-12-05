«Кто-то кашлянул рядом с Роналду — и ставят пенальти». Глава Уругвайской футбольной ассоциации недоволен судьями на ЧМ

«Два арбитра, которые допустили серьезные ошибки в матчах сборной Уругвая, больше не будут судить на чемпионате мира. В других группах тоже были скандалы.



Кто-то просто кашлянул рядом с Криштиану Роналду, а они ставят пенальти», — сказал Игнасио Алонсо в интервью Teledoce.