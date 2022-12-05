Семьи футболиста сборной Англии Стерлинга не было дома во время ограбления

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Семьи нападающего сборной Англии по футболу Рахима Стерлинга не было дома в момент ограбления его особняка под Лондоном. Об этом в понедельник сообщила полиция графства Саррей, на территории которого находится дом 27-летнего спортсмена.

«Звонок в полицию поступил около 21:00 в субботу после того, как жители этого владения вернулись домой и обнаружили, что ряд вещей, включая драгоценности и часы, были украдены», — сообщили в полиции. «Угрозы применения насилия не было», — добавили в правоохранительных органах, заверив, что расследование продолжается.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=66882b8bf1088c56&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239028" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По информации газеты Daily Mail, общая стоимость украденного составляет около 300 тыс. фунтов стерлингов (около $370 тыс.). Издание напоминает, что это не первый раз, когда семья нападающего лондонского клуба «Челси» становится жертвой криминала. В 2018 году, когда футболист играл за «Манчестер Сити», грабители влезли в его дом в графстве Чешир. После этого спортсмен установил круглосуточную систему охраны и купил за 15 тыс. фунтов ($18,5 тыс.) ротвейлера по кличке Окан.

Ранее стало известно, что Стерлинг из-за ограбления покинул расположение команды на чемпионате мира в Катаре. При этом, по начальной информации, его девушка Пейдж Милиан и трое детей пары были в доме в тот момент, когда туда вломились грабители. В итоге нападающий, который на первенстве в Катаре забил один гол, не принял участия в матче ⅛ финала против команды Сенегала (3:0).