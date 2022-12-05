Роналду с 1 января станет игроком клуба из Саудовской Аравии, пишут СМИ
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португальский нападающий Криштиану Роналду с 1 января 2023 года станет футболистом саудовского клуба «Аль-Наср», сообщает Marca.
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португальский нападающий Криштиану Роналду с 1 января 2023 года станет футболистом саудовского клуба «Аль-Наср», сообщает Marca.
Ранее СМИ сообщали, что Роналду получил от «Аль-Насра» предложение о контракте на 2,5 года, по которому он будет зарабатывать более 200 миллионов евро в год с учетом рекламных контрактов.
В ноябре английский «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с 37-летним Роналду по обоюдному согласию сторон. Ранее футболист дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором заявил, что «Манчестер Юнайтед» его предал. Он раскритиковал руководство клуба и тренерский штаб, отметив, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.
Сборная Португалии во вторник сыграет с командой Швейцарии в матче ⅛ финала чемпионата мира в Катаре.