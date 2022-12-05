Роналду с 1 января станет игроком клуба из Саудовской Аравии, пишут СМИ

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Ранее СМИ сообщали, что Роналду получил от «Аль-Насра» предложение о контракте на 2,5 года, по которому он будет зарабатывать более 200 миллионов евро в год с учетом рекламных контрактов.

В ноябре английский «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с 37-летним Роналду по обоюдному согласию сторон. Ранее футболист дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором заявил, что «Манчестер Юнайтед» его предал. Он раскритиковал руководство клуба и тренерский штаб, отметив, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9b9c8c0d07c9c330&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239033" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.