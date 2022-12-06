Португалия — Швейцария: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

В сборной Португалии на этом чемпионате мира, как и ожидалось, все вертится вокруг Роналду. То на Криштиану ставят сомнительный пенальти, то он хочет переписать гол Бруну на себя. То в матче с Южной Кореей экс-игрок «МЮ» бурчит что-то после замены, и тренер этим недоволен. То возник слух про 200 миллионов от «Аль-Насра». Многие при этом считают, что без Роналду в основе португальцы выглядели бы сильнее, в этом сезоне Криштиану все-таки сдал. Но у Сантуша нет выбора, он не оставит главную звезду сборной на скамейке запасных. А ведь по игре у Португалии есть проблемы с выходом из обороны. Мяч двигается медленно, часто приходится задействовать длинный пас от вратаря или защитников. Другие фавориты на этом ЧМ так не играют.

Швейцария в этом плане — более сбалансированная команда. Она взял свое с Камеруном, 80 минут удерживала ничью с Бразилией и одержала эмоциональную победу над несыгранной Сербией. Лидеры все те же — Джака, Шакири и, конечно, вратарь Зоммер. С сербами голкипер не играл, как и защитник Эльведи, но к плей-офф оба вернулись в строй. Швейцария хорошо знает соперника, в июне она дважды встречалась с Португалией. В гостях был разгром 0:4, зато дома победа — 1:0. На команду Якина давит история, с 1954 года эта сборная не выходила в ¼ финала, но тут хватает опытных футболистов, чтобы справиться с таким давлением.

На что ставить

Португалия - Швейцария Сделать ставку

Многое будет зависеть от того, какой футбол выберет сборная Швейцарии. Открытый, как с сербами, или закрытый, как с Бразилией. Скорее всего, будет второй вариант, а значит, португальцам придется помучаться в позиционных атаках. У них, конечно, есть выдающиеся полузащитники Бруну и Бернарду, но в сборной они не так ярки, как в клубах. Создавать опасные моменты Португалии иногда помогает высокий прессинг, но она применяет его достаточно редко.

Интересно, что Роналду еще не забивал в плей-офф чемпионатов мира. Криштиану и раньше тащил одеяло на себя, теперь же это может помешать его сборной. Особенно если сравнить, как играет Месси на команду в Катаре. На ЧМ-2018 и Португалия, и Швейцария выбыли в ⅛ финала. Тут в плей-офф сюрпризов пока не было, а ведь обычно они случаются. Команду Якина, похоже, недооценивают в этой паре, БК Olimpbet предлагает коэффициент 1,95 на то, что Швейцария не проиграет в основное время. С таким вратарем, как Зоммер, у них всегда есть шансы в серии пенальти, так что возможно, они будут играть с расчетом на ничью в основное время.

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Андрей Санталов