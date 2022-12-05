Анатолий Бышовец на ЧМ-1970: гол-красавец форварда, которого рано замучали травмы

Для многих болельщиков Анатолий Бышовец известен как тренер. Он побеждал с олимпийской сборной в 1988-м, работал с главной сборной в 90-е, возглавлял «Зенит» и «Локомотив». А вот как игрока, как нестандартного нападающего Бышовца знают гораздо меньше. А ведь по таланту он был одним из самых интересных футболистов в советское время. Особенно ярко форварду удалось сыграть на чемпионате мира в Мексике в 1970 году.

Интересно, что Бышовец, воспитанник киевского «Динамо», достаточно рано попал в сборную СССР, уже в 20 лет. И быстро в ней освоился, хотя рядом были такие именитые партнеры, как Эдуард Стрельцов и Лев Яшин. Этому помогали как успехи с клубом — киевское «Динамо» три раза подряд стало чемпионом с 1966-го по 1968-й, — так и хорошая статистика самого игрока. Как раз в 20 лет, в 1966-м, Бышовец забил 19 голов в чемпионате СССР.

Через год пошли голы и за сборную — и какие! В матче с Австрией Бышовец забивает ударом через себя — этот гол стал одним из самых красивых в его карьере. Молодой нападающий отличался и против сборной Франции, и против обладателя Кубка чемпионов «Селтика» — в решающих матчах на него можно было рассчитывать, он не уходил в тень. Возможно, это связано с характером Бышовца, он с детства не боялся спорить с тренерами, не боялся брать игру на себя.

Будь в то время интернет, сотни нарезок с финтами и проходами Бышовца были бы популярны во всем мире — технарей любят везде. Его лучшими качествами были техника, дриблинг, Бышовец мог обыграть нескольких футболистов — а заодно с ними и вратаря. Как Анатолий Федорович говорил про себя, ноги часто сами придумывали, что делать. Такой это был талант. При этом нападающий мог бить с двух ног, соперник часто не знал, с какой стороны ждать опасность.

В книге «Не упасть за финишем» Бышовец вспоминал, что перед ЧМ-1970 из-за постоянных сборов и перелетов был в плохом психологическом состоянии, поэтому попросил тренироваться отдельно от общей группы. Удивительно, но тренер Гавриил Качалин пошел навстречу, и это принесло пользу сборной. Сам игрок так подготовился, что приехал в Мексику в топовой форме. С хозяевами мундиаля Бышовец не забил, а вот дальше начал творить.

В матче с Бельгией форвард советской сборной сначала открыл счет классным дальним ударом с левой, а потом вообще сотворил шедевр. В контратаке Бышовец разогнался по правому краю, ложным финтом запутал соперника, сместился в центр и неотразимо пробил в девятку. Снова, кстати, с левой ноги.

«Когда я забивал, то не праздновал, как Марадона. Никогда не бегал по всему полю, размахивая руками. У меня было простое отношение: я сделал свою работу. Конечно, я был рад от того, что забил, но не сходил с ума из-за этого», — рассказывал Бышовец для FIFA TV.

После дубля Бельгии последовал еще один дубль — в ворота Сальвадора. С первого места в группе сборная СССР вышла на Уругвай и немного расслабилась. Игроки посчитали, что с этим соперником будет легче, чем с Италией, которая тоже могла достаться в ¼ финала. Матчи на высоте, жара, травмы игроков мешали показывать свой футбол. А с переоценкой своих сил все это закончилось в итоге поражением в дополнительное время. Советские футболисты в какой-то момент остановились, посчитав, что мяч вышел в аут, а уругвайцы доиграли эпизод до конца. Бышовец, кстати, отличился в той игре, но его гол не засчитали.

На чемпионате мира в Мексике Бышовец стал лучшим бомбардиром сборной, записав на свой счет 4 мяча — столько же было на том турнире и у легендарного Пеле. Осталось чувство недосказанности, сборная СССР могла добиться на мундиале большего. Два следующих турнира, в 1974-м и 1978-м, она пропустила. Сам Бышовец из-за травм, а били по ногам его много, закончил карьеру очень рано, в 27 лет. Начал в 1966-м, а последний матч провел в мае 1973-го. В сборной у талантливого форварда 15 голов в 39 играх — и отдельные из них можно пересматривать бесконечно. Как тот самый выстрел в девятку во встрече с Бельгией.