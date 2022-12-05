Россия была бы не хуже? Поляки имеют право гордиться выступлением в Катаре

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
18:001-й таймЯпония0Хорватия0
1/8 финала
тв
22:00Не началсяБразилияЮжная Корея
1/8 финала
тв
6.12Не началсяМароккоИспания
1/8 финала
тв
6.12Не началсяПортугалияШвейцария
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
18:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россия была бы не хуже? Поляки имеют право гордиться выступлением в Катаре

Пока плей-офф чемпионата мира не явил болельщикам никаких сенсаций. Нет, игры не вгоняют в скуку, но и лихих поворотов сюжета тут можно сосчитать по пальцам одной руки. Фавориты, пусть и не без напряжения, забирают свое и идут дальше, тогда как проигравшие команды ищут позитив от участия в турнире. РИА Новости Спорт подводит итоги выступления одного из таких коллективов — сборной Польши.

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Источник: Reuters

Представители польской команды в один голос заявили, что удовлетворены результатами в Катаре.

«Для нашей сборной это конец чемпионата мира, но мы заканчиваем турнир с высоко поднятой головой. Против сборной Франции у нас были шансы, однако соперник оказался сильнее. Первый за 36 лет выход из группы — это успех. Спасибо тренеру, игрокам и нашим болельщикам», — написал президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша в Twitter.

Вряд ли кто-то ждал подвигов от поляков в матче против действующих чемпионов мира. Блеклая игра на групповом этапе команды Чеслава Михневича оставила гнетущее впечатление, что породило у многих российских болельщиков нефильтрованную ярость. «Зачем поляки приехали на чемпионат мира? Наши бы их обыграли и выступили бы лучше!» В подобном стиле высказался и форвард сборной России Артем Дзюба, назвав несостоявшегося соперника по стыкам «скотами».

Однако оставим в стороне разговор о плохих дядях из ФИФА. Похоже, при любом сценарии сборную России не пустили бы в Катар. Поэтому давать моральную оценку решению Польского футбольного союза сложно и теперь бессмысленно. Не откажись они, шум подняли бы шведы или потенциальные соперники по группе на чемпионате мира.

Куда важнее то, что сборная Польши показала в Катаре. Групповой этап прошел для нее сложно. Однако при невзрачной игре команда завоевала путевку в плей-офф в квартете с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией.

Несмотря на достижение промежуточной задачи, критики на поляков вылилось достаточно. Конечно, когда у тебя в составе играет один из лучших нападающих мира Роберт Левандовский, а в каждой линии есть несколько представителей топ-чемпионатов, хочется видеть более осмысленный футбол. Только для этого должно совпасть много факторов. Чего не получилось у целого ряда более сильных на бумаге команд.

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Футбол команды Михневича называли трусливым. Разве трусость и расчетливость — синонимы? Вряд ли. На крупных турнирах своя логика. Это путь из нескольких матчей, поэтому разгромная победа в первом туре ничего не даст тебе, если ты проиграешь в оставшихся двух.

Нет ничего зазорного в том, чтобы «скатать» невзрачные нули с крепкими мексиканцами, обыграть ярких саудовцев и на удаче пережить поражение от аргентинцев. Не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что против французов сборная Польши смотрелась намного лучше. Команда должна была забивать больше одного мяча.

Почему же так много болельщиков радуются ее вылету? Досталось даже Левандовскому, который якобы не должен праздновать забитый французам пенальти. Простите, но за что? Это всего лишь второй мяч, забитый Робертом на чемпионатах мира. Любой гол радует игрока.

Это футбол, он призван дарить удовольствие, а не тихую ненависть и открытую враждебность. Прежде чем злорадствовать над поражением поляков, задайте себе вопрос: вы были бы довольны, если сборная России выступила так же?

Сергей Фукс

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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1938
Франция
1
Италия
Италия
2
Венгрия
Венгрия
3
Бразилия
Бразилия
1958
Швеция
1
Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
1970
Мексика
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
ФРГ
ФРГ
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
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