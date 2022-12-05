Россия была бы не хуже? Поляки имеют право гордиться выступлением в Катаре

Представители польской команды в один голос заявили, что удовлетворены результатами в Катаре.

«Для нашей сборной это конец чемпионата мира, но мы заканчиваем турнир с высоко поднятой головой. Против сборной Франции у нас были шансы, однако соперник оказался сильнее. Первый за 36 лет выход из группы — это успех. Спасибо тренеру, игрокам и нашим болельщикам», — написал президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша в Twitter.

Вряд ли кто-то ждал подвигов от поляков в матче против действующих чемпионов мира. Блеклая игра на групповом этапе команды Чеслава Михневича оставила гнетущее впечатление, что породило у многих российских болельщиков нефильтрованную ярость. «Зачем поляки приехали на чемпионат мира? Наши бы их обыграли и выступили бы лучше!» В подобном стиле высказался и форвард сборной России Артем Дзюба, назвав несостоявшегося соперника по стыкам «скотами».

Однако оставим в стороне разговор о плохих дядях из ФИФА. Похоже, при любом сценарии сборную России не пустили бы в Катар. Поэтому давать моральную оценку решению Польского футбольного союза сложно и теперь бессмысленно. Не откажись они, шум подняли бы шведы или потенциальные соперники по группе на чемпионате мира.

Куда важнее то, что сборная Польши показала в Катаре. Групповой этап прошел для нее сложно. Однако при невзрачной игре команда завоевала путевку в плей-офф в квартете с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией.

Несмотря на достижение промежуточной задачи, критики на поляков вылилось достаточно. Конечно, когда у тебя в составе играет один из лучших нападающих мира Роберт Левандовский, а в каждой линии есть несколько представителей топ-чемпионатов, хочется видеть более осмысленный футбол. Только для этого должно совпасть много факторов. Чего не получилось у целого ряда более сильных на бумаге команд.

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Футбол команды Михневича называли трусливым. Разве трусость и расчетливость — синонимы? Вряд ли. На крупных турнирах своя логика. Это путь из нескольких матчей, поэтому разгромная победа в первом туре ничего не даст тебе, если ты проиграешь в оставшихся двух.

Нет ничего зазорного в том, чтобы «скатать» невзрачные нули с крепкими мексиканцами, обыграть ярких саудовцев и на удаче пережить поражение от аргентинцев. Не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что против французов сборная Польши смотрелась намного лучше. Команда должна была забивать больше одного мяча.

Почему же так много болельщиков радуются ее вылету? Досталось даже Левандовскому, который якобы не должен праздновать забитый французам пенальти. Простите, но за что? Это всего лишь второй мяч, забитый Робертом на чемпионатах мира. Любой гол радует игрока.

Это футбол, он призван дарить удовольствие, а не тихую ненависть и открытую враждебность. Прежде чем злорадствовать над поражением поляков, задайте себе вопрос: вы были бы довольны, если сборная России выступила так же?

Сергей Фукс