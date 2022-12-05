Главный тренер Испании Луис Энрике: Марокко — лучшая команда на этом чемпионате мира

"Мы не собираемся менять нашу идею футбола. Но это также не значит, что мы должны доминировать все 90 минут, потому что мы играем со сборными, игроками и тренерами высочайшего уровня. Я очень хорошо отношусь к своему подбору игроков. С ними мы провели хороший разговор, и у каждого мы видим большое желание достичь цели. Мы уже на стадии плей-офф, а это всегда создаёт больше напряжения, но я смотрю на будущее с оптимизмом.