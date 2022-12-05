У сборной Англии проблемы. Как игрокам думать о ЧМ после жуткой истории Стерлинга?

Сборная Англии уверенно вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв команду Сенегала со счётом 3:0. Но не всё так безоблачно в стане «трёх львов». Нет, игроки между собой не конфликтуют, в этом плане всё в порядке. Однако то, что случилось с Рахимом Стерлингом, не может не повлиять на коллектив.

Игрок спокойно готовился к первому матчу плей-офф с африканской сборной — и вдруг узнал, что его семью, оставшуюся в Англии, ограбили. Вооружённые грабители ворвались в дом в Суррее, где в тот момент находились возлюбленная и дети игрока. К счастью, они не пострадали, но сосредоточиться в такой ситуации на игре не очень-то просто.

Естественно, тренер национальной команды Гарет Саутгейт тут же предоставил звезде отпуск. При этом пока неизвестно, сможет ли Стерлинг вернуться в Катар и выйти на поле в четвертьфинальной игре со сборной Франции, не говоря уже о возможном полуфинале и далее, если Англия пройдёт действующих чемпионов мира.

Сборная Англии разгромила Сенегал 13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

«Посмотрим, что будет, — сказал Саутгейт в эфире ITV. — Понятно, что сейчас его приоритет — быть вместе с семьёй. Мы поддерживаем его и дадим ему столько времени, сколько потребуется. Не хочу на него давить. Порой футбол — не самое главное. Семья должна быть на первом месте».

Тренеру можно только поаплодировать за такую позицию. Но главная проблема для сборной Англии заключается даже не в возможной потере Стерлинга. В конце концов, у британцев в составе полно классных игроков. А вот смогут ли они сконцентрироваться исключительно на футболе? В их профессионализме никто не сомневается, но то, что случилось с семьёй Рахима, может произойти с родными любого из них. После инцидента с женой и детьми Стерлинга футболисты сборной Англии принялись усиливать меры безопасности в отношении своих домов. Для них даже хорошо, что матч с Францией пройдёт 10 декабря, а не 9-го. Чем больше времени пройдёт после этой истории, тем лучше.