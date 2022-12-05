ФИФА открыла дело против Футбольного союза Сербии

Сборная Сербии 2 декабря проиграла команде Швейцарии со счетом 2:3 и не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира. Во время игры болельщики сборной Сербии закидали посторонними предметами футболиста команды Швейцарии Джердана Шакири после его гола. Также по ходу встречи произошел конфликт между капитаном швейцарцев Гранитом Джакой и сербскими игроками. Во втором тайме бурную реакцию со стороны сербской скамейки вызвал гол швейцарского нападающего Бреля Эмболо, запасные игроки выбежали на поле, в ситуацию пришлось вмешаться судье.