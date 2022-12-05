ФИФА открыла дело против Футбольного союза Сербии

ФИФА рассматривает несколько возможных нарушений дисциплинарного кодекса, включая неправомерные действия игроков и официальных лиц, а также дискриминацию.
Сборная Сербии 2 декабря проиграла команде Швейцарии со счетом 2:3 и не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира. Во время игры болельщики сборной Сербии закидали посторонними предметами футболиста команды Швейцарии Джердана Шакири после его гола. Также по ходу встречи произошел конфликт между капитаном швейцарцев Гранитом Джакой и сербскими игроками. Во втором тайме бурную реакцию со стороны сербской скамейки вызвал гол швейцарского нападающего Бреля Эмболо, запасные игроки выбежали на поле, в ситуацию пришлось вмешаться судье.
Шакири и Джака происходят из семей косовских албанцев. Ранее сообщалось, что ФИФА расследует произошедший на чемпионате мира эпизод с вывешенным в раздевалке сборной Сербии национальным флагом, на котором в составе страны была изображена территория Косова.
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