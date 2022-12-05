Пеле будет смотреть матч ⅛ финала ЧМ Бразилия — Южная Корея в больнице

«В 1958 году я шел по улицам, думая о том, чтобы выполнить обещание, данное отцу. Я знаю, что сегодня многие (футболисты сборной Бразилии) дали подобные обещания и тоже отправляются на поиски на своем первом чемпионате мира. Я буду смотреть игру в больнице и буду болеть за каждого из вас. Удачи», — написал Пеле в Twitter.