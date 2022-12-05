Пеле будет смотреть матч ⅛ финала ЧМ Бразилия — Южная Корея в больнице

Встреча команд состоится в понедельник и начнется в 22:00 мск.
«В 1958 году я шел по улицам, думая о том, чтобы выполнить обещание, данное отцу. Я знаю, что сегодня многие (футболисты сборной Бразилии) дали подобные обещания и тоже отправляются на поиски на своем первом чемпионате мира. Я буду смотреть игру в больнице и буду болеть за каждого из вас. Удачи», — написал Пеле в Twitter.
Пеле был госпитализирован 30 ноября. 82-летнему бразильцу диагностировали общий отек тела, включая сердечную недостаточность, а также спутанность сознания. Врачи сообщили, что Пеле доставили в больницу «для переоценки результатов химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки, диагностированной в сентябре 2021 года».
В субботу СМИ сообщили, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь, которая заключается в снятии болевых симптомов и создании комфортного состояния при смертельно-опасных заболеваниях. Сам Пеле заверил болельщиков, что продолжает лечение в обычном режиме.