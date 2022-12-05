Сборная Хорватии в серии пенальти победила японцев и вышла в четвертьфинал чемпионата мира

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе хорватской сборной голом отметился Иван Перишич (56-я минута), у японцев отличился Дайзен Маэда (43). Защитник петербургского «Зенита» хорват Деян Ловрен отметился результативной передачей, он остался единственным представителем Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) на турнире. В серии пенальти хорваты выиграли со счетом 3:1.

Сборная Японии выступала на седьмом чемпионате мира и в четвертый раз не смогла пройти в четвертьфинал, азиатская команда ранее трижды проигрывала в ⅛ финала (2002, 2010, 2018).

Хорваты являются финалистами чемпионата мира 2018 года в России, в решающем матче они уступили французам (2:4). Турнир в Катаре является для них пятым в истории, в 1998 году они завоевали бронзовые награды. Соперником хорватской сборной на турнире в Катаре станет победитель матча Бразилия — Южная Корея, встреча пройдет позднее в понедельник, начало — в 22:00 мск.