Как Хорватия это делает?! Она снова выиграла серию пенальти на чемпионате мира

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
18:00ЗавершенПенальтиЯпония1 (0)Хорватия1 (0)
1/8 финала
тв
22:00Не началсяБразилияЮжная Корея
1/8 финала
тв
6.12Не началсяМароккоИспания
1/8 финала
тв
6.12Не началсяПортугалияШвейцария
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
21:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Как Хорватия это делает?! Она снова выиграла серию пенальти на чемпионате мира

Вице-чемпионы мира выбили Японию и вышли в четвертьфинал.

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Кто фаворит?

На бумаге исход этой встречи был наименее предсказуемым из всех матчей ⅛ финала. Шансы Хорватии выглядели предпочтительнее, но их нельзя было назвать космическими. Хотя вице-чемпионы мира наверняка вздохнули с облегчением, когда узнали, что избегут в первом раунде плей-офф предполагаемой встречи с Испанией или Германией.

А как на соперника смотрели из Японии? С уважением, но с оптимизмом. Азиаты уже обыграли на чемпионате мира двух грандов, одного из которых лишили плей-офф. Впереди им предстояла встреча с крепким противником, но все же не такого высокого уровня, как поверженные Испания и Германия. К тому же у Японии была собственная сверхмотивация: четыре года назад она уступила в ⅛ финала Бельгии, ведя со счетом 2:0 к середине второго тайма.

Хорватия вообще выглядела удобным соперником для японцев. «Шашечные» любят действовать с высокой линией обороны, мало забивают и плохо реализуют моменты из-за отсутствия топ-форварда, а также сами склонны к контригре. Япония даже не планировали владеть мячом, потому что у нее строго контратакующая сборная: Коста-Рике она уступила во многом из-за того, что вынужденно играла первым номером, а двух других оппонентов переборола быстрыми выпадами. Проще говоря, Хорватию ожидало тяжелейшее испытание.

Сильный тайм азиатов

Японцы еще и выстроились в блоке 5−4−1, который успешно зарекомендовал себя в предыдущей встрече с Испанией. До этого команда Хадзимэ Мориясу ставила в основу пару центральных защитников, однако сейчас выбрала более оборонительный вариант.

Однако автобусом игру японцев назвать нельзя. Это Польша против Франции и Аргентины запиралась в обороне, напрасно пытаясь отстоять 0:0. А Япония сразу же начала колоть соперника не только контратаками, но и угловыми со штрафными — неплохие моменты упустили Маэда и Танигути. Все происходило так, как и предсказывалось: европейцы неумело позиционно нападали, а азиаты впечатляли контратаками и стандартами.

Периодически хорваты все же добирались до ворот Гонды — могли забивать и Крамарич, и Петкович, и Перишич. Но счет оставался 0:0, а хорватские болельщики после упущенных моментов вспоминали главную проблему сборной — нехватку забивного нападающего вроде Манджукича или Шукера.

У японцев, правда, тоже нет форвардов-убийц, но им они и не нужны — достаточно отработанных до автоматизма комбинаций и дисциплины. Хорватские защитники заметно нервничали весь первый тайм и прямо перед перерывом все-таки дрогнули: после очередного углового Маэда открыл счет.

Точная подача Ловрена

В перерыве стоило ожидать порции замен от Мориясу, которые стали фирменным отличием сборной Японии на турнире. Она во всех матчах делала перестановки перед началом второго тайма и, как известно, они помогли «синим самураям» обыграть Германию и Испанию.

На этот раз Мориясу решил оставить всех на местах, ведь счет был в пользу его команды, и не тасовал состав до тех пор, пока Далич не сделал свой ход — на 63-й минуте Будимир заменил Петковича.

Может быть, тренер восточной сборной пожалел о том, что на этот раз затянул с заменами. Именно в начале второго тайма хорваты открыли счет. Помогла им редкая удачная позиционная атака, в ходе которой японцы нетипично для себя вжались в штрафную. У Ловрена появилось пространство для подачи, что он и сделал — Перишич забил десятый гол за хорватов на крупных турнирах и стал по этому показателю лучшим в футбольной истории страны.

Привычный сценарий для клетчатых

Японцы будто бы были готовы к пропущенному мячу — в ответной атаке Эндо чуть снова не вывел свою сборную вперед. Но и у хорватов был аналогичный опасный момент, когда опасно издали пробил Перишич. В обоих случаях аплодисменты сорвали вратари — Ливакович и Гонда.

Первый тайм проходил бодро, а после 60-й минуты активность соперников стала спадать. Было заметно, что оппоненты боятся ошибиться, поэтому игра вошла в клинч и плавно перетекла в дополнительное время. А что такое овертайм для хорватов? Родная стихия! Четыре года назад в России они провели по 120 минут в каждом из матчей плей-офф на пути к финалу, причем во всех отыгрывались по ходу встреч. Все указывало на то, что и сейчас «шашечные» пройдут дальше.

Далич стал готовиться к серии пенальти задолго до нее: по ходу овертайма он выпустил на замену четырех атакующих футболистов, причем с поля ушли, в том числе, Модрич и Ковачич. А Мориясу в дополнительное время сделал лишь одну перестановку.

Вероятно, это повлияло на исход встречи. Японцы слабо исполнили первые два удара (Ливакович без труда отразил оба), в то время как хорваты легко реализовали свою первую пару 11-метровых. Потом, правда, Ливая попал в штангу, но Ливакович моментально отнял у японцев надежду — хорватский голкипер отразил три пенальти и стал безусловным героем встречи. А «шашечные» успешно преодолели 120 минут и серию пенальти. Впереди — четвертьфинал с победителем пары Бразилия — Корея.

Гоша Чернов

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1
ФРГ
ФРГ
2
Венгрия
Венгрия
3
Австрия
Австрия
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ФРГ
1
ФРГ
ФРГ
2
Нидерланды
Нидерланды
3
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