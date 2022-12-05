Мурат Якин: Швейцария не будет составлять конкретный план под Криштиану Роналду

«Всё готово, все игроки в хорошей форме, все травмы вылечены. Это возможность войти в историю. Мы сильны и с нетерпением ждём этого матча. Ожидания от сборной Швейцарии растут с каждым днём.



Мы подготовлены к предстощей встрече. Знаем, какое влияние на соперника оказывает Криштиану Роналду, но мы не будем составлять конкретный план под него. Вы увидите нашу тактику на поле», — приводит слова Якина Mundo Deportivo.