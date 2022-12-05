Влашич: Ливакович был невероятен! Спас три пенальти. Все благодаря ему
Экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу сборной Хорватии над командой Японии (1:1, 3:1 — по пенальти) в матче ⅛ финала ЧМ-2022.
Экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу сборной Хорватии над командой Японии (1:1, 3:1 — по пенальти) в матче ⅛ финала ЧМ-2022.
— Япония — очень хорошая команда. Они показали это на групповом этапе, когда обыграли Испанию и Германию. Сегодня их игра была очень дисциплинированный. Они оборонялись низким блоком, пытались ловить нас на контратаках. Думаю, мы доминировали и должны были выигрывать в основное время.
— Что вы сказали Ливаковичу?
— Он был невероятен! Спас три пенальти. Все благодаря ему.
— С какими эмоциями вы били свой пенальти?
— Для меня сложнее смотреть пенальти со стороны, чем бить самому. Когда ты на скамейке, ты ничего не можешь сделать. В игре же ты уверен. Тем более на прошлой неделе я тренировал пенальти.
— Насколько Перишич важен для команды?
— Он игрок мирового уровня, он забил гол, он всегда это делает. Когда на поле тяжело, он делает все возможное для команды.
— Многие думают, что сборная Хорватии — это только Лука Модрич, но это же не так?
— Мы все одна команда, каждый привносит что-то свое.