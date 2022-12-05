Влашич: Ливакович был невероятен! Спас три пенальти. Все благодаря ему

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— Япония — очень хорошая команда. Они показали это на групповом этапе, когда обыграли Испанию и Германию. Сегодня их игра была очень дисциплинированный. Они оборонялись низким блоком, пытались ловить нас на контратаках. Думаю, мы доминировали и должны были выигрывать в основное время.

— Что вы сказали Ливаковичу?

— Он был невероятен! Спас три пенальти. Все благодаря ему.

— С какими эмоциями вы били свой пенальти?

— Для меня сложнее смотреть пенальти со стороны, чем бить самому. Когда ты на скамейке, ты ничего не можешь сделать. В игре же ты уверен. Тем более на прошлой неделе я тренировал пенальти.

— Насколько Перишич важен для команды?

— Он игрок мирового уровня, он забил гол, он всегда это делает. Когда на поле тяжело, он делает все возможное для команды.

— Многие думают, что сборная Хорватии — это только Лука Модрич, но это же не так?