Сборная Бразилии установила рекорд по количеству матчей на ЧМ по футболу

В понедельник сборная Бразилии проводит матч ⅛ финала чемпионата мира в Катаре против команды Южной Кореи. Эта встреча стала для бразильцев 113-й на мировых первенствах. Ранее бразильцы делили первое место по данному показателю с командой Германии (по 112 встреч), которая в Катаре не вышла в плей-офф.