Сборная Бразилии установила рекорд по количеству матчей на ЧМ по футболу
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сборная Бразилии по футболу установила рекорд по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира.
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сборная Бразилии по футболу установила рекорд по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира.
В понедельник сборная Бразилии проводит матч ⅛ финала чемпионата мира в Катаре против команды Южной Кореи. Эта встреча стала для бразильцев 113-й на мировых первенствах. Ранее бразильцы делили первое место по данному показателю с командой Германии (по 112 встреч), которая в Катаре не вышла в плей-офф.
Сборная Бразилии является единственной командой, игравшей на всех чемпионатах мира, она одержала на них 75 побед. Бразильцы — пятикратные чемпионы мира.
Победитель матча между сборными Бразилии и Южной Кореи сыграет в четвертьфинале чемпионата мира с командой Хорватии.