Ловрен: Возможно, нам нужно так пострадать. Но без этого не будет награды

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— Невероятные эмоции! Мы знали, что это будет тяжело. Сборная Японии просто отлично себя показала. Они не просто так выиграли сначала у немцев, а потом у испанцев. У них фантастическая команда! Но у нас есть невероятный опыт чемпионата мира 2018 года, тогда мы все были моложе. Я безумно горд за своих ребят сегодня! Мы не опустили нос, когда проигрывали по счету. Перешич забил безумно важный гол для нас!

— Почему снова все закончилось серией пенальти?

— Возможно, так предначертано судьбой, что Хорватия должна играть так. Возможно, нам нужно так пострадать. Но без этого не будет награды.

— Считаете ли вы, что когда есть такие команды, как Англия, Аргентина, все хотят, чтобы вы победили на чемпионате мира?

— Сегодня мы показали всему миру, что мы в лучшей восьмерке мира. Эти подтверждает, что успех 2018 года не был случайностью. Особенно мой друг Салах все время говорил о пенальти. Здорово, что мы показали миру свою силу.

Футболисты сборной Хорватии в серии пенальти победили команду Японии в матче ⅛ финала чемпионата мира в Катаре. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. Хорваты в серии пенальти обыграли японцев со счетом 3:1.