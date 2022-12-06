Сборные Бразилии и Хорватии встретятся в четвертьфинале чемпионата мира по футболу

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Забитыми мячами в составе бразильской сборной отметились Винисиус (7-я минута), Неймар (13, с пенальти), Ришарлисон (29), Лукас Пакета (36). У команды Южной Кореи отличился Пэк Сон Хо (76).

На 80-й минуте тренерский штаб сборной Бразилии произвел замену вратаря — вместо Алиссона на поле появился Вевертон. Таким образом, на чемпионате мира в Катаре сыграли все 26 игроков бразильской команды, заявленные на турнир.

Неймар провел свой второй матч на чемпионате мира в Катаре, во встрече первого тура группового этапа с сербами (2:0) нападающий получил травму лодыжки. Форвард забил 76-й гол в составе национальной сборной и приблизился к трехкратному чемпиону мира Пеле (77 голов). Сборная Бразилии провела 113-й матч на чемпионатах мира, установив рекорд, вторыми идут немцы, которые провели 112 игр. В четвертьфинале бразильцы сыграют с вице-чемпионами мира 2018 года хорватами, встреча пройдет на стадионе «Эдьюкейшн сити» в Эр-Райяне 9 декабря. Последний раз хорваты и бразильцы встречались в матче чемпионата мира в 2014 году, тогда в игре группового этапа победу одержали южноамериканцы (3:1).

Сборная Южной Кореи выступила в плей-офф мундиаля впервые с 2010 года. Лучший результат на чемпионатах мира команда показала на домашнем турнире в 2002 году, заняв четвертое место под руководством Гуса Хиддинка. Нидерландский специалист с 2006 по 2010 год возглавлял сборную России и привел ее к бронзовым медалям чемпионата Европы — 2008.