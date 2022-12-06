Карнавал в Катаре! Такую Бразилию может остановить только Франция

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
18:00Не началсяМароккоИспания
1/8 финала
тв
22:00Не началсяПортугалияШвейцария
1/4 финала
9.12Не началсяХорватияБразилия
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
00:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карнавал в Катаре! Такую Бразилию может остановить только Франция

Бразильцы уничтожили оборону Южной Кореи и в четвертьфинале сыграют с Хорватией.

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14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Все-таки бразильцы — мастера мыльных опер. И сериал о травме Неймара в этом плане не подкачал. Перед развязкой весьма уважаемые издания с мировым именем цитировали отца бразильской звезды («верю, что сын сыграет в финале»), после чего трактовать изложенные им мысли можно было по-разному. То ли как мечту увидеть сына и победу Бразилии в решающем матче, то ли как медицинский прогноз о сроках возвращения на поле.

Точку поставил сам Неймар, написавший, что с ним все в порядке. Запись сопровождалась фотографиями с тренировки, а окончательно прояснил ситуацию видеоролик из лагеря «Селесау», где бразильская «десятка» наносит удары по воротам той самой правой ногой, которая пострадала в игре с Сербией. И торсиде сразу стало легче. Даже на фоне сообщений о том, что для Габриэла Жезуса чемпионат закончен досрочно, а кроме него вне игры остались два фланговых защитника — Алекс Сандру и Алекс Теллес.

Не факт, кстати, что за десять дней интенсивного лечения Неймар восстановился на сто процентов, только это чемпионата мира. Турнир, мечта о котором заставляет забыть о боли и опасениях за собственное здоровье. Подтверждение тому — еще и история главной корейской звезды Сон Хын Мина. Месяц назад он получил четыре перелома глазницы, перенес операцию и на турнире в Катаре играет в специальной маске. Как настоящий супергерой, который вдохновлял использовать аналогичный атрибут болельщиков и своим гениальным пасом подарил Стране утренней свежести пропуск в плей-офф.

Однако против нынешней Бразилии необходим полноценный топ-состав. И не надо вспоминать Камерун, против которого пентакампеоны сыграли совсем не основой и были, мягко говоря, благодушны. Что у собственных ворот, что у чужих. Но началась большая игра, и мы увидели бразильцев на максималках. Злых в единоборствах, стремительных по темпу движения мяча и мысли.

Корейцы даже опомниться не успели, а на табло уже светились цифры «2:0». Они просто не успевали за соперниками. Сначала упустили отдавшего продольную передачу Рафинью. Потом — нарушили правила на Ришарлисоне. В первом случае все внимание было сконцентрировано на не попавшем по мячу Неймаре. А в итоге Винисиус Жуниор получил возможность спокойно подготовить удар и отпраздновать свой первый гол на мировых чемпионатах фирменным танцем.

Потом команда плясала уже с реализовавшим пенальти Неймаром, которому остался один точный удар до национального рекорда Пеле, забившего 77 мячей. Зато уже сейчас нынешняя «десятка» сравнялась с Королем футбола и Роналдо по числу мировых чемпионатов с забитыми голами (по три). И какая разница, что последние шесть успехов Нея в сборной случились после подходов к 11-метровой отметке?

А комбинация, по ходу которой Ришарлисон в борьбе с защитником пожонглировал мячом головой, обыгрался с Маркиньюсом и оказался с глазу на глаз с вратарем после изумительной передачи Каземиру — настоящий космос. Какая-то другая галактика, где футбол — это бесконечный праздник, на котором могут заставить танцевать вместе с командой даже 61-летнего Тите.

Тренер, который покидает сборную после турнира в Катаре, был в полном восторге от своей команды. Достаточно посмотреть на то, как он праздновал гол Лукаса Пакета. Там были такие эмоции, словно это случилось при равном счете на последней минуте финального матча. Кто-то снисходительно улыбнется, заметив, что это всего лишь игра против Кореи. Однако Тите имеет полное право наслаждаться плодами своей работы, ценить каждую минуту прощальной гастроли и выпускать в концовке третьего вратаря Вевертона.

Этот чемпионат должен стать пиком карьеры специалиста, заменить которого будет невероятно сложно. Личности такого масштаба в Бразилии просто нет. Впрочем, Тите еще никуда не ушел и, судя по игре и настрою его команды, планирует задержаться до финала. И пусть уровень соперников будет расти с каждым следующим раундом, ради шестого титула Бразилия готова и творить, и пластаться, как Маркиньюс, остановивший два удара в упор от Сон Хын Мина.

А по уровню игры с ней может сравниться только Франция. Хотя и у Аргентины, в прошлом году обыгравшей Бразилию в финале Кубка Америки, на этот счет наверняка свое мнение.

Андрей Кузичев

Бразилия
4:1
Первый тайм: 4:0
Южная Корея
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1958
Швеция
1
Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
1974
ФРГ
1
ФРГ
ФРГ
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Польша
Польша
1990
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Аргентина
Аргентина
3
Италия
Италия
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
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