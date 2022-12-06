Пеле — о победе сборной Бразилии в ⅛ финала ЧМ-2022: они сделали мой день полным счастья

Напомним, 29 ноября Пеле был госпитализирован в Сан-Паулу. Позже появилась информация, что легендарный бразильский футболист не реагирует на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь, предназначенная для облегчения боли последних дней человека. Сам бразилец выступил с заявлением, чтобы успокоить болельщиков. Врачи сообщили, что его состояние стабилизировалось.