Эта сборная Бразилии возвращает в детство. Неймар и компания борются за красивый футбол

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
18:00Не началсяМароккоИспания
1/8 финала
тв
22:00Не началсяПортугалияШвейцария
1/4 финала
9.12Не началсяХорватияБразилия
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
10:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Эта сборная Бразилии возвращает в детство. Неймар и компания борются за красивый футбол

Пентакампеоны устроили праздник в ⅛ финала ЧМ-2022, разгромив Корею (4:1) в одном из самых зрелищных матчей катарского турнира.

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Источник: Reuters

Надпись Respect можно увидеть на множестве еврокубковых и международных матчей. ФИФА и УЕФА активно культивируют принципы уважения ко всем вокруг (только почему-то не в отношении России), в первую очередь — к соперникам. И, как это нередко случается с благими намерениями, порой принципы превращаются в крайности.

В феврале 2020-го Неймар получил желтую карточку за финт «радуга» во встрече Лиги 1 с «Монпелье» — судья посчитал, что бразилец проявляет неуважение к оппонентам, используя издевательские приемы. Форвард повозмущался, и тему вроде бы забыли, но спустя год предупреждение за тот же финт в чемпионате Франции получил Лукас Пакета из «Лиона», соотечественник звездного нападающего «ПСЖ». Ней тогда разразился гневным постом: «Печальный момент — желтая за дриблинг. Я не понимаю. Jogа bonito* больше нет, наслаждайтесь, пока сохраняется хоть что-то».

Сборная Бразилии показала класс и вышла в четвертьфинал
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На этот чемпионат мира некоторые сборные приехали с различными лозунгами. Бразилия же выбрала самый футбольный и понятный зрителю без слов — они воспевают Joga bonito, красивую игру. Не просто слоган из старой рекламы, а стиль жизни и образ мышления. И в этом пентакампеоны идут против еврофутбольного крена в сторону прагматики.

Перед ⅛ финала я предположил, что на этой стадии нас может ждать ряд сенсаций, слишком уж непредсказуемым получается турнир в Катаре, а слова «в футбол научились играть все» материализуется в самой очевидной форме. Прогноз очень близок к тотальному провалу — фавориты подошли к встречам с андердогами с максимально холодными головами. Французы дождались нескольких забегов Мбаппе, аргентинцам хватило трети реализованных моментов, нидерландцы и вовсе не постеснялись выйти против США вторым номером.

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И только Бразилия из грандов устроила на старте плей-офф настоящее шоу. С трюками, красивыми голами, пяточками, комбинациями. Все в лучших традициях! Никто не собирался выжидать и действовать на слабых сторонах соперника — только вперед!

Накидав четыре мяча бедолагам корейцам уже в первом тайме, «Селесау» включили энергосберегающий режим. Но этого тайма, наверное, самого яркого и доминирующего на этом ЧМ, хватило, чтобы окончательно определиться с самой яркой командой турнира. Азиатам же можно только посочувствовать — люди попали под каток. Сложно представить, как Хорватия собирается прекращать этот карнавал. Надежда только одна — дотянуть до серии 11-метровых, стихии «Шашечных» на чемпионатах мира (три из трех побед в истории — две в России-2018 и одна сейчас над Японией).

Правда, у Бразилии в Катаре еще не было по-настоящему мощного соперника, серьезная проверка способностей еще впереди. Но тайм с Кореей заставил забыть о турнирных раскладах и подарил какой-то детский восторг от банального созерцания работы с мячом. Дал прочувствовать тот момент, когда понимаешь — это то, за что я люблю футбол. Эмоции — главное, что дарят людям планеты ее пентакампеоны.

Источник: Reuters

Не стоит чрезмерно преувеличивать романтизм команды Тите. Тиагу Силва и Каземиру — повернутые на питании и восстановлении профи, а сам тренер не отказывается от эффективных и современных тактических лекал с прессингом и активным движением без мяча. Но все равно чувствуется та самая Бразилия нашего детства. С магами — в зависимости от поколения — вроде Сократеса, Фалькао (не путать с колумбийским «не поедет»), Зико, Кареки, Ромарио, Бебето, Ривалдо, Кака, Роналдинью или Роналдо, побуждающими вместе с ними проживать матчи в ритме самбы. С Тите, имитирующим движения курицы после забитого мяча. С Винисиусом, борющимся в Испании за право танцевать во время празднований голов. С Ришарлисоном, способным на эмоциях пробежаться вдоль трибун с дымовой шашкой.

Joga bonito* жива, Неймар. Не переживай. Прекрасная игра никуда не уйдет, когда за нее борются такие яркие артисты.

* Дословно — «играть красиво» (порт.). Лозунг-призыв бразильского футбола.

Марк Бессонов

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Бразилия
4:1
Первый тайм: 4:0
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1938
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1
Италия
Италия
2
Венгрия
Венгрия
3
Бразилия
Бразилия
1986
Мексика
1
Аргентина
Аргентина
2
ФРГ
ФРГ
3
Франция
Франция
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
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