Нападающий сборной Украины Довбик: на ЧМ-2022 мы бы выступили лучше, чем Уэльс

«Я смотрю и думаю, что мы бы выступили лучше, чем Уэльс. Это точно, мне так кажется. Где-то скребёт внутри», — приводит слова Довбика телеграм-канал Игоря Бурбаса.

Напомним, чемпионат мира в Катаре стартовал 22 ноября и продлится до 18 декабря. Катар впервые в своей истории принимает мундиаль. Кроме того, чемпионат мира по футболу впервые проходит на Ближнем Востоке.