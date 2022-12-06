Бенту покинул пост тренера сборной Южной Кореи по футболу

«Я объявил игрокам и Корейской федерации футбола, что принял решение об уходе, еще в сентябре и сейчас подтвердил это. Также я сказал им, что горжусь всем, что они сделали на чемпионате мира и в матче против бразильцев. Наше выступление завершилось справедливо. Мы должны поздравить сборную Бразилии, они действительно были лучше нас. Но то, что нам удалось сделать, заставляет нас гордиться собой», — сказал Бенту, чьи слова приводит ESPN.