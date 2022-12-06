Ришарлисон пообещал повторить известную причёску Роналдо в случае победы на ЧМ-2022

Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала5.12.2022, 22:00 (МСК UTC+3)Stadium 974, 43847 зрителей
|Винисиус Жуниор(Неймар)
|7′
|Пэк Сын Хо
|76′
|Неймар
|13′
|Ришарлисон(Тиагу Силва)
|29′
|Лукас Пакета(Винисиус Жуниор)
|36′
|3
|Тиагу Силва
|1
|Ким Сын Гю
|4
|Маркиньос
|4
|Ким Мин Джэ
|5
|Каземиру
|15
|Ким Мун Хван
|7
|Лукас Пакета
|19
|Ким Ен Гвон
|9
|Ришарлисон
|7
|Сон Хын Мин
|11
|Рафинья
|11
|Хван Хи Чхан
|1
|Алиссон
80′
|3
|Ким Джин Су
46′
|12
|Вевертон
|14
|Хон Чхоль
|2
|Данилу
72′
|5
|Чон У Ен
44′46′
|24
|Бремер
|13
|Сон Джун Хо
|14
|Эдер Милитау
63′
|6
|Хван Ин Бом
65′
|13
|Дани Алвес
|8
|Пэк Сын Хо
|10
|Неймар
81′
|10
|Ли Джэ Сон
74′
|21
|Родригу
|18
|Ли Кан Ин
|20
|Винисиус Жуниор
72′
|9
|Гуе Сон Чо
80′
|26
|Габриел Мартинелли
|16
|Хван Уй Джо
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|8
|10
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Клеман Тюрпен(Франция)
|Боковой судья
|Николя Дано(Франция)
|Боковой судья
|Сириль Грингор(Франция)
|ВАР
|Жером Бризар(Франция)
|Ассистент ВАР
|Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес(Испания)