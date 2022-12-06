«Мне это очень не понравилось». Криштиану Роналду лишат капитанской повязки на ЧМ-2022?

Криштиану Роналду продолжает генерировать инфоповоды для скандалов. После громкого интервью ещё в качестве футболиста «Манчестер Юнайтед» и предсказуемого разрыва с клубом обладатель пяти «Золотых мячей» устроил некрасивую сцену на чемпионате мира в Катаре. 37-летнюю звезду возмутила замена во втором тайме матча со сборной Южной Кореи, и он даже не попытался этого скрыть. Наоборот, всем своим видом показал отношение к решению Фернанду Сантуша.

Уходя с поля, Криш ещё и успел повздорить с кем-то из корейцев. СМИ полагают, что такое поведение Роналду может стоить ему капитанской повязки на игру ⅛ финала ЧМ-2022 с командой Швейцарии. А может быть — кто знает, как далеко зайдёт в своих воспитательных мерах тренер — и места в стартовом составе! Кого-кого, а 68-летнего чемпиона Европы и победителя Лиги наций авторитетом Криштиану точно не испугать. \

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9b9c8c0d07c9c330&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&autoplay=1&id=456239033" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На предматчевой пресс-конференции в понедельник Сантуш не стал скрывать недовольства действиями своего лидера.

Видел ли я эти изображения? Да, мне это очень не понравилось. Но теперь в этом вопросе всё кончено. Такие вопросы решаются за закрытыми дверями. В этом поставлена точка. Сейчас все сосредоточены на завтрашнем матче. Фернанду Сантуш главный тренер сборной Португалии

При этом тренер португальцев не исключил, что на Швейцарию команду теоретически может вывести с повязкой кто-то другой.

Я решу, кто будет капитаном, только когда доберусь до стадиона. Я до сих пор не знаю, каким будет состав. Это то, что я всегда делал, и то, что я всегда буду делать. Завтра будет то же самое. Фернанду Сантуш главный тренер сборной Португалии

Очевидно, что пока Криштиану Роналду в полной мере не оправдывает надежд нации на ЧМ-2022 и явно проигрывает в заочном противостоянии своему главному футбольному антиподу — Месси. Не говоря уже о неудержимом Мбаппе или чудесном Ришарлисоне. Гол с пенальти в ворота ганцев в 1-м туре остаётся единственным для Криштиану на Кубке мира. И сегодня перед тренером стоит тяжёлая дилемма: оставить капризного ветерана на лавке, дав понять, кто главный в раздевалке, или выставить в старте с риском для собственной репутации.

Футбол Чемпионат мира 2022 1/8 финала, 6.12.2022, 22:00 Португалия - Швейцария -

Впрочем, до радикальных мер дело вряд ли дойдёт: они слишком хорошо друг друга знают, чтобы не найти компромисс. Оба понимают: скорее всего, это их последний чемпионат мира. И тут нужно убрать обиды куда подальше и ещё больше сплотиться. Тем более что от публичной критики тренера Роналду благоразумно воздержался. А свой жест — палец у губ — объяснил реакцией на непочтительное поведение соперника: «Перед моей заменой один из их игроков сказал мне быстро уйти. Я сказал ему заткнуться, потому что у него нет таких полномочий».

До сих пор Сантуш менял Криштиану во всех без исключения матчах ЧМ-2022, а в последний раз оставлял в резерве в июньской игре Лиги наций с Испанией (1:1). За последние 11 лет у Португалии только в двух случаях капитанил кто-то другой — если Роналду нездоровилось или ему предоставлялся отдых.