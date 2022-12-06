Рафинья — Кину после критики Бразилии за танцы: «Это проблема тех, кому это не нравится. Мы будем продолжать»
Рафинья Диас жестко ответил Рою Кину на критику танцев сборной Бразилии.
Рафинья Диас жестко ответил Рою Кину на критику танцев сборной Бразилии.
Вчера Бразилия разгромила Южную Корею (4:1) в ⅛ финала ЧМ-2022. Все свои голы бразильцы праздновали танцами, в одном из случаев к ним присоединился даже тренер Тите.
Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» заявил: «Это неуважение к сопернику, еще и тренер — нехорошо. Это как смотреть “Танцы со звездами”.
«Это проблема тех, кому это не нравится, потому что мы собираемся продолжать делать это», — ответил вингер «Барселоны» и сборной Бразилии.