Сын Месси бросил леденец в фанатов Аргентины во время матча. Мама его отругала

Семья форварда «ПСЖ» посетила матч ⅛ финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Австралией (2:1). Под ложей семьи Лионеля было много фанатов Аргентины, они пели песни, снимали жену и детей Лео на телефон. Средний сын Месси и Антонеллы Рокуццо, 7-летний Матео, бросил леденец в толпу, за что получил выговор от матери.