Сын Месси бросил леденец в фанатов Аргентины во время матча. Мама его отругала
Сын Лионеля Месси бросил леденец в болельщиков во время матча сборной Аргентины.
Сын Лионеля Месси бросил леденец в болельщиков во время матча сборной Аргентины.
Семья форварда «ПСЖ» посетила матч ⅛ финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Австралией (2:1). Под ложей семьи Лионеля было много фанатов Аргентины, они пели песни, снимали жену и детей Лео на телефон. Средний сын Месси и Антонеллы Рокуццо, 7-летний Матео, бросил леденец в толпу, за что получил выговор от матери.
Поведение сына Месси в основном вызвало умиление у болельщиков. Один из них написал в соцсети: «Этот мальчик — аргентинец с ног до головы».