«Это’О совсем сошёл с ума». Мир в ужасе от скандального нападения легенды на блогера на ЧМ

Легендарный камерунский нападающий, президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это’О попал в скандал с нападением на блогера после матча ⅛ финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Южной Кореи. Как стало известно, им оказался алжирский болельщик, который задал экс-футболисту вопрос об арбитре Бакари Гассаме: в СМИ появлялась информация, что Это’О якобы предлагал взятку судье, из-за чего Камерун могли исключить из числа участников ЧМ-2022. Именно из-за этого, предположительно, камерунец напал на блогера, ударив его ногой по голове.

«Меня избили. У меня есть видео, которое запрещено публиковать даже после окончания расследования. Если я его опубликую, это нарушит закон. Всё, что я рассказал — это самые мелкие детали. Всё остальное полиция проверяет по видео», — рассказал алжирец в своих соцсетях.

Вот как реагируют болельщики и мировые СМИ на безумный поступок Это’О:

«Оператор 100% подаст на Это’О в суд. Удар коленом в голову публично и на камеру. Я думаю, можно с уверенностью сказать, что это явка с повинной», — написал в соцсетях один из болельщиков.

«Браво, Это’О. Этот человек и тысячи других алжирцев обвиняли Самуэля, камерунцев и рефери Гассаму за то, что они не прошли квалификацию на чемпионат мира. Пора было кому-то поставить их на место. Если вы не можете играть нормально, то берите ответственность на себя, а не вините других», — такой точкой зрения поделился фанат, лояльно настроенный к Это’О.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pRZJmxjCHVg" title="Samuel Eto'o golpea a una persona al final de juego Brasil vs. Corea en Qatar | La Opinión" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Он не должен был реагировать таким образом, а вместо этого нужно было опровергнуть негативные разговоры о договорных матчах в Африке», — заявил журналист нигерийского сайта NaijaNews Сулайман Адебайо.

«Самуэль Это’О совсем сошёл с ума, ударив алжирского ютубера», — негодует в своих соцсетях издание Vibes Foot.

«Он вышел из-под контроля, это было сумасшествие. Это’О очень сильно ударил его», — отмечает аккаунт EuroFoot.

«Это, несомненно, самое яркое событие этого чемпионата мира по футболу —2022. Впервые публика увидела Самуэля Это’О в таком гневе. Бывший футболист на протяжении всей своей карьеры был примером как для болельщиков, так и для товарищей по команде», — пишет французское издание Nextplz.

«Самуэль Это’О сошёл с ума. Бывший нападающий сборной Камеруна показал себя не с лучшей стороны», — заявляет нидерландская Destentor.

Крупнейшие мировые СМИ уже подали запросы на комментарии от ФИФА, футбольной федерации Камеруна и самого Это’О. Несомненно, эта история только набирает свои обороты и экс-футболист не сможет избежать последствий такого грязного поступка.