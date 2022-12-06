«Это’О совсем сошёл с ума». Мир в ужасе от скандального нападения легенды на блогера на ЧМ
Но кто-то из болельщиков даже поддержал камерунца.
Но кто-то из болельщиков даже поддержал камерунца.
Легендарный камерунский нападающий, президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это’О попал в скандал с нападением на блогера после матча ⅛ финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Южной Кореи. Как стало известно, им оказался алжирский болельщик, который задал экс-футболисту вопрос об арбитре Бакари Гассаме: в СМИ появлялась информация, что Это’О якобы предлагал взятку судье, из-за чего Камерун могли исключить из числа участников ЧМ-2022. Именно из-за этого, предположительно, камерунец напал на блогера, ударив его ногой по голове.
«Меня избили. У меня есть видео, которое запрещено публиковать даже после окончания расследования. Если я его опубликую, это нарушит закон. Всё, что я рассказал — это самые мелкие детали. Всё остальное полиция проверяет по видео», — рассказал алжирец в своих соцсетях.
Вот как реагируют болельщики и мировые СМИ на безумный поступок Это’О:
Крупнейшие мировые СМИ уже подали запросы на комментарии от ФИФА, футбольной федерации Камеруна и самого Это’О. Несомненно, эта история только набирает свои обороты и экс-футболист не сможет избежать последствий такого грязного поступка.
Никита Паглазов