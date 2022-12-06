Выиграйте этот чемпионат для Пеле! Рабинер мечтает о финале Франция — Бразилия

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
18:001-й таймМарокко0Испания0
1/8 финала
тв
22:00Не началсяПортугалияШвейцария
1/4 финала
9.12Не началсяХорватияБразилия
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
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Иран
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4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
18:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Выиграйте этот чемпионат для Пеле! Рабинер мечтает о финале Франция — Бразилия

Обозреватель «СЭ», побывав на матче Бразилия — Корея, вернулся на сорок лет назад.

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15
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15
фотографий
15
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Не интрига, так концерт!

Когда к 15-й минуте Винисиус и Неймар с пенальти, по сути, исчерпали интригу матча Бразилия — Корея в самом его начале, я обратился к соседу по ложе прессы со словами: «Раз нет сюжета, так пусть бразильцы хоть покуражатся, а мы — насладимся!».

Сбылось по полной программе. Весь первый тайм — это была настоящая сказка наяву. И большим счастьем было за этой сказкой наблюдать с трибун — ахавших от невероятности происходящего весь тайм. Чудесный «Стадион 974», жизнь которого на ЧМ-2022 этим матчем, увы, заканчивается (а после Кубка Азии в январе 2024-го закончится и вся его жизнь — арену, построенную из 974 грузовых контейнеров, но не имеющую прочного фундамента для долгосрочного существования, разберут), был весь в желтом — кроме маленьких синих корейских вкраплений. Даже я пришел в майке с лицом и принтом автографа Пеле. Так хочется, чтобы с Королем все было хорошо…

И сосед мой, и я сам очень хотели в ⅛ финала увидеть матч Бразилия — Уругвай. Это был бы настоящий футбол — «Селесте» слишком горды, чтобы позволить над собой издеваться. В обеих странах это сочетание вызывает мощнейшую историческую память — о решающем матче ЧМ-1950, когда на 200-тысячной тогда «Маракане» уругвайцы опрокинули мечту бразильской нации о первом в ее истории Кубке мира. Для одних это предмет гордости на века, часть учебников истории. Для других — невообразимая для нас, европейцев, драма.

Но проигрыш немотивированной Португалии Корее на первой добавленной минуте, равно как и решения арбитров против Уругвая сразу в двух матчах, за которые эти судьи больше не обслуживают матчи ЧМ-2022, — все это наряду с неяркой игрой самой «Селесте», сделало возможным матч Бразилия — Корея.

Кстати, могло быть еще круче. Организаторы матчей на «Стадионе 974» в день третьего тура группового турнира считали, кто к ним приедет, — и от матча Бразилия — Уругвай, который вырисовывался вплоть до первой добавленной минуты в матче Португалия — Корея, едва не дошло до Швейцария — Корея. Для этого после гола, пропущенного вторым составом бразильцев от Камеруна, швейцарцам нужно было забить еще всего лишь один мяч Сербии. При 4:2 разность мячей у команды Мурата Якина стала бы 5:3, а у «Селесте» — 3:1. И Бразилия отправилась бы на встречу с Португалией…

Но до такого все-таки не дошло, и 26 парней Тите встретились с корейцами. Именно двадцать шесть. После того как на 80-й минуте матча ⅛ финала основного вратаря Алиссона заменит третий — Вевертон (второй, Эдерсон, играл против Камеруна, как и весь второй состав), впервые в истории какая-либо сборная задействует на одном чемпионате мира всю заявку в 26 человек. Раньше максимально она составляла 23. И тем самым Тите покажет ценности этой команды.

Яркие индивидуальности, эти бразильцы все вместе. Тут даже Неймар — к счастью, вовремя поправившийся после травмы, которую получил в первом туре, — играет на команду и «не понтуется». И делают они это до упоения красиво и весело — так же, как празднуют голы, в чем участвует даже солидный Тите. А Ришарлисон, комментируя перформанс главного тренера, ранее не замеченного в совместных с игроками отмечаниях голов, покровительственно бросает: «Для первого раза — неплохо».

Персонаж Ришарлисон

Этот крашеный блондин из «Тоттенхэма» — отдельная история. Его гол, после жонглирования головой и распасовочки с двумя партнерами, им же в итоге и завершенной, — это был настоящий концерт для фортепиано с оркестром. Тем более что за пару минут до этого Неймар «на носовом платке» обыграл разом двух соперников и судью…

Но заставил Ришарлисон о себе заговорить, как вы помните, еще после первого тура, когда он забил фантастический гол сербам — никто пока на турнире его по красоте не превзошел.

Нравится мне это имя — Ришарлисон. Длинное, но легко произносимое. Словно включающее в себя великого французского комика Пьера Ришара. И у этого лицо запоминающееся, такое, что не забудешь. Шкодливое, глаза бедовыми огоньками горят (даром что вырос в фавелах!), носяра выдающийся, уши немножко оттопыренные, виски выбриты. Ни на кого не похож, такие лица врезаются в память даже при плохой, как у меня, памяти на них. Персонаж!

И кривлялся он тогда с партнерами на последних минутах матча с сербами замечательно, язык высовывал — совершенно не оскорбительно для соперников, а просто весело, по-мальчишески. И по-бразильски. В «Тоттенхэме» он едва ли может себе это позволить — слишком лига серьезная. А с корешками-бразильцами, такими же отвязными, — отчего бы и нет.

А тот второй его гол Сербии — конец его имени. Сон. Не уверен, что кто-то здесь забьет еще что-то красивее. Планка в самом начале ЧМ-2022 была установлена на головокружительном уровне.

Бразилия с победы стартовала на чемпионате мира
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16
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И не думаю, что кто-то выдаст спектакль эффектнее, чем Бразилия в первом тайме с Кореей. У меня есть фото с бразильским болельщиком, сделанное на трибуне после первого тайма. Наши лица говорят обо всем. Вот такой в моем представлении и была идеальная сборная Бразилии, когда я рос. То самое «оле». Оказывается, оно еще живо.

За красавцем от Ришарлисона последовал не менее очаровательный четвертый гол Лукаса Пакеты — после «черпачка» Винисиуса. К 36-й минуте счет стал 4:0, и мне на мгновение показалось, что рекорд чемпионатов мира — 10:1 в матче Венгрия — Сальвадор в 1982-м — может пасть. Но до конца тайма еще пару верных моментов бразильцы упустили, а в перерыве, видимо, кураж уступил место жалости. И «европейскому» стремлению поберечь силы для дальнейших стадий, где соперники будут уже другого уровня.

Хотя нынешнюю Хорватию, для которой четвертьфинал выглядит потолком (лишь огромный опыт помог ей пройти более интересную как команду Японию), бразильцы, как мне кажется, не заметят. Для них, полагаю, все главное начнется в полуфинале — с Аргентины или Голландии. Вне зависимости от того, с кем именно «Селесао» встретятся.

Самые красивые версии Бразилии в моей жизни ЧМ не выигрывали. Пора?

Когда на этом уровне (не против корейцев) бразильцы играют с большим перевесом, это еще ничего не значит. Помню, например, матч ⅛ финала ЧМ-1990 Бразилия — Аргентина. «Селесао» гоняли «Альбиселесте» весь матч, за середину не выпускали. А потом — одна атака, пас Марадоны на Каниджу — и вынимай. 0:1. До свидания.

Но с точки зрения индивидуальностей эта Бразилия кажется мне гораздо ярче той. Тогда как раз закончило поколение ЧМ-82 и ЧМ-86, поколение Теле Сантаны — Зико, Сократес, Фалькао. А пришедшие им на замену Карека и Касагранде — это было не то.

Даже когда еще четыре года спустя теперь уже Ромарио и Бебето сделают-таки бразильцев в четвертый раз чемпионами мира, смотреться команда Карлоса Алберто Паррейры будет скучно и прагматично. Это будет не настоящая Бразилия. Золотая команда-2002 с воскресшим после всех травм и операций Феноменом, Роналдо, будет намного более бразильской.

И все же из тех бразильских сборных, которые я видел своими глазами — как болельщик, а потом журналист, — самыми яркими были те, которые не выиграли чемпионат мира, — 1982-го и 1986-го.

А тогда, в 1982-м и 1986-м, на первом из них у них было все, кроме вратаря, что и сказалось роковым образом. На втором они в четвертьфинале попали на такую же восхитительную Францию — и проиграли в серии пенальти. Их тренер Сантана был неисправимым романтиком и никогда, ни при каком счете не хотел закрываться. Работай он в 50−60-е — быть Сантане одним из самых легендарных тренеров в истории футбола…

А главные в истории сборные Бразилии — 1958-го и 1970-го (1962-й с ранней травмой Пеле все-таки не дотягивает) — для меня все-таки предмет чтения и фантазий и лишь в совсем небольшой степени — видеонарезок. До конца ощущаешь величие команды, проживая с ней турнир в режиме реального времени.

Надеюсь, что Бразилия-2022 не пойдет по пути своих красавиц-предшественниц из 80-х, полностью реализует свой потенциал и красота воплотится в результате. По крайней мере в выходе в финал.

Не раз уже посмотрев на все команды на этом ЧМ, я мечтаю о матче Франция — Бразилия. Только теперь уже в финале. Красота на красоту!

В обоих таймах болельщики сборной Бразилии разворачивали на трибуне за воротами огромный баннер, на котором желали здоровья Пеле. После игры команда сделала то же самое.

Состояние Короля футбола, на организм которого перестала воздействовать химиотерапия, очень тревожит всех — и люди молятся за то, чтобы он дожил до финального матча ЧМ-2022.

Так хочется, чтобы он увидел свою Бразилию в решающем матче.

Именно свою. Потому что сборная Тите — это его, Пеле, Бразилия и есть.

Уверен, Король футбола был бы рад за нее играть.

Бразилия
4:1
Первый тайм: 4:0
Южная Корея
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1938
Франция
1
Италия
Италия
2
Венгрия
Венгрия
3
Бразилия
Бразилия
1974
ФРГ
1
ФРГ
ФРГ
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Польша
Польша
1982
Испания
1
Италия
Италия
2
ФРГ
ФРГ
3
Польша
Польша
2006
Германия
1
Италия
Италия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
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