«Намечаются очень крутые полуфиналы». Аршавин — о ЧМ-2022

— Как тебе ЧМ: больше радует или разочаровывает?

— В целом норм. Есть скучные матчи, но те развязки, которые были в группах, придали турниру интерес. Плюс сейчас выигрывают все фавориты, а значит намечаются очень крутые полуфиналы.