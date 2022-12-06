«Намечаются очень крутые полуфиналы». Аршавин — о ЧМ-2022
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в интервью корреспонденту Sport24 Галине Козловой поделился мнением о чемпионате мира в Катаре.
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в интервью корреспонденту Sport24 Галине Козловой поделился мнением о чемпионате мира в Катаре.
— Как тебе ЧМ: больше радует или разочаровывает?
— В целом норм. Есть скучные матчи, но те развязки, которые были в группах, придали турниру интерес. Плюс сейчас выигрывают все фавориты, а значит намечаются очень крутые полуфиналы.
На данный момент определены три четвертьфинальные пары. Нидерланды сыграют против Аргентины, Хорватия встретится с Бразилией, а Англия сыграет против Франции. В еще одном четвертьфинале встретятся победители матчей Марокко — Испания и Португалия — Швейцария.