Президент Франции Макрон: Не сомневаюсь, что наша сборная победит Англию на ЧМ-2022
Президент Франции Эммануэль Макрон дал прогноз на матч футбольных сборных Франции и Англии в ¼ финала чемпионата мира-2022 в Катаре.
Президент Франции Эммануэль Макрон дал прогноз на матч футбольных сборных Франции и Англии в ¼ финала чемпионата мира-2022 в Катаре.
Принципиальная игра плей-офф состоится в субботу, 10 декабря.
«Чтобы дать точный прогноз, необходимо знать возможные составы, поэтому следует дождаться дня накануне матча. Если говорить об общем прогнозе, не сомневаюсь, что Франция одержит победу», — приводит слова Макрона RTL France.
В ⅛ финала ЧМ-2022 сборная Франции обыграла команду Польши со счетом 3:1.