Роналду опубликовал мотивационный пост перед матчем со Швейцарией
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал мотивационный пост перед игрой против Швейцарии в ⅛ финала ЧМ-2022.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал мотивационный пост перед игрой против Швейцарии в ⅛ финала ЧМ-2022.
«Сегодня день Португалии и португальцев! Наш день! Сегодня день наших мечтаний! Давайте сделаем это!» — написал Роналду в соцсети.
Матч Португалия — Швейцария состоится сегодня, 6 декабря, и начнется в 22:00 мск.