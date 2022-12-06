Это’о извинился за драку с алжирским болельщиком

Инцидент, запечатленный на видео, произошел в понедельник у стадиона «974» после матча ⅛ финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Южной Кореи (4:1). Это’о покидал стадион, когда у него состоялся короткий разговор с подошедшим к нему мужчиной с камерой. Затем экс-футболист начал преследовать своего собеседника, один из помощников Это’о забрал у мужчины камеру и бросил ее на землю. Когда тот попытался ее поднять, глава Камерунской федерации футбола ударил его ногой, попав в область головы.

«После матча Бразилия — Южная Корея у меня произошла ожесточенная ссора с человеком, который, вероятно, был алжирским болельщиком. Я глубоко сожалею о том, что потерял самообладание и отреагировал таким образом, который не соответствует моей личности. Приношу извинения общественности за этот прискорбный инцидент. Обязуюсь продолжать противостоять непрекращающимся провокациям и ежедневным преследованиям со стороны некоторых алжирских болельщиков», — написал Это’о в Twitter.

В ответной стыковой встрече камерунцев со сборной Алжира, прошедшей в конце марта, арбитр не засчитал два гола алжирских футболистов в ворота камерунцев, а решающий мяч, который вывел сборную Камеруна на турнир в Катаре, был забит в дополнительное время на 124-й минуте. По версии алжирской стороны, имел место подкуп арбитра.