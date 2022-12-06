Сборная Марокко обыграла испанцев и впервые вышла в ¼ финала чемпионата мира по футболу

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Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 0:0. В серии пенальти марокканцы победили со счетом 3:0. Голкипер марокканской сборной Яссин Буну стал вторым вратарем в истории турнира, не пропустившим ни одного мяча в серии пенальти. На чемпионате мира 2006 года украинец Александр Шовковский также не пропустил ни одного гола в послематчевой серии в игре ⅛ финала против команды Швейцарии.

Капитан испанцев полузащитник Серхио Бускетс провел 17-й матч на чемпионатах мира, повторив рекорд защитника Серхио Рамоса и голкипера Икера Касильяса. В составе национальной сборной Бускетс стал чемпионом мира (2010) и Европы (2012).

Сборная Марокко впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Также марокканцы стали четвертой африканской командой, которой покорилась эта стадия турнира, ранее в ¼ финала выходили сборные Камеруна (1990), Сенегала (2002) и Ганы (2010).

Сборная Испании третий раз подряд не сумела пройти ⅛ финала чемпионата мира: в 2014 году испанцы завершили выступление на групповом этапе, а в 2018-м они в ⅛ финала проиграли сборной России. В четвертьфинале турнира в Катаре марокканцы сыграют с победителем матча Португалия — Швейцария, который состоится во вторник (22:00 мск).