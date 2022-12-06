Буну в роли Акинфеева! Испания не забила три пенальти и вылетела с ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
18:00ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
22:001-й таймПортугалия0Швейцария0
1/4 финала
9.12Не началсяХорватияБразилия
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяМароккоП 56
1/4 финала
10.12Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
21:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Буну в роли Акинфеева! Испания не забила три пенальти и вылетела с ЧМ-2022

Сборная Марокко сотворила главную сенсацию плей-офф.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Калининградская история

Выбирала ли себе соперника Испания, пытаясь избежать встречи с хорватами, а потом — с Бразилией, уже не так важно. Тем более Луис Энрике, который во время чемпионата мира ведет стримы и передаст все заработанные на этом донаты фонду борьбы с детской онкологией, даже мысли об этом отвергает. Да и глупо о таком рассуждать, понимая, что в полуфинале ты в любом случае нарвешься на Францию или Англию.

Все эти теории Энрике справедливо сравнивал с дележкой шкуры неубитого медведя. К тому же для начала нужно было пройти Марокко с самым непробиваемым вратарем ла лиги прошлого сезона — Буну. Между тем «Атласские львы» — это не только голкипер, к которому по понятным причинам было приковано максимальное внимание.

И это совсем не та марокканская команда, о потенциале которой можно было рассуждать по мотивам зимнего Кубка Африки. Во-первых, за несколько месяцев до турнира в Катаре Вахида Халиходжича на посту главного тренера сменил выигравший африканскую Лигу чемпионов Валид Реграги. Во-вторых, в команду вернулись отлученные от нее бывшим тренером Мазрауи и Зиеш.

«Этот матч — шанс оставить след в истории марокканского футбола», — говорил Реграги. А многие вспоминали встречу четырехлетней давности в Калининграде. Тогда испанцы были в одном шаге от вылета, однако спаслись в добавленное время благодаря Яго Аспасу. Тому самому, чей удар в ⅛ финала остановила нога Игоря Акинфеева.

Рекорд Бускетса

Игра началась предсказуемо — с тотального контроля со стороны «Красной фурии». Только удивил испанский состав. То, что Энрике играет без классического центрфорварда, уже привычно. Теперь же с первых минут в основе значились только два профильных защитника. И если Родри в центре обороны — стандартная для нынешнего турнира картина, то Маркоса Льоренте в роли флангового защитника в сборной не видели больше года.

В остальном все было привычно. От Бускетса, который в 17-й раз сыграл на чемпионатах мира, повторив рекорд Икера Касильяса и Серхио Рамоса, до Гави — самого юного участника плей-офф со времен 17-летнего Пеле на турнире 1958 года. Да и статистика первого тайма получилась привычной по двум показателям. Испания была с отрывом впереди по владению (более 70 процентов) и передачам (344 против 122 по версии Opta).

Только эти цифры не принесли европейцам ничего. Не считать же таковым единственный за 45 минут удар, когда мяч был заброшен за спины защитникам, и Асенсио с острого угла попал в сетку с внешней стороны. И уж точно это смотрелось не так интересно, как штрафной в исполнении Хакими. А ведь был еще хлесткий выстрел Мазрауи, здорово сработавшего в прессинге. И подключение Агерда, который едва не замкнул подачу лучшего дриблера первого тайма Буфаля.

Час Буну

В общем, по ходу матча была масса поводов вспомнить термин «стерильное владение». И, при всей любви к красивому футболу, восхититься слаженной работе марокканцев в обороне. Причем начиналась она с центрального нападающего Эн-Несири, а к штрафной не давала пробиться средняя линия с могучим волнорезом в лице Амрабата. При этом «Львы» практически не фолили, сводя к нулю угрозы со стандартов.

Да, разок получилось напряженно, но испанца уложили на газон недалеко от углового флажка, а попытка Асенсио и Ольмо повторить знаменитый розыгрыш Ройса и Крооса на ЧМ-2018 не удивила Буну. Только прострел наконец-то вышедшего на поле Мораты от линии поля и острый прорыв справа еще одного джокера — Уильямса — показывали, что испанская вода может подточить марокканский камень. Стена в силу усталости материала требовала ремонта и теряла в качестве. Реграги пришлось начать с замены Буфаля, потом убрать сразу трех игроков во главе с Мазрауи, а в конце основного времени снять еще и травмированного Агерда.

Но даже наполовину второй состав «Львов» справлялся с испанской игрой, где напрочь отсутствовала острота и даже намек на голевые моменты. Да, соперник действовал вторым номером, но схожие рецепты не спасали соперников Франции, Бразилии и Аргентины. Один остановленный Симоном выпад Чеддиры перевесил все, что создали испанцы. Так что промах Сарабии был в чем-то справедлив.

Видимо, это карма «Красной фурии» — играть на крупных турнирах по 120 минут. Тот самый матч с Россией, потом три овертайма с двумя сериями пенальти на Евро-2020. И теперь — марокканская лотерея с первым же ударом в штангу, двумя сейвами Буну и паненкой от Хакими. И кто там сказал, что лимит на сенсации исчерпан? «Львы» пишут свою восточную сказку, а эта Испания — совсем не Фурия.

Андрей Кузичев

Марокко
0:0
По пенальти: 3:0Основное время: 0:0 (0:0)
Испания
Главные темы
Испания не забила три пенальти и вылетела с ЧМ-2022
Это – красивый футбол. Как сборная Бразилии возвращает в детство
Мир в ужасе от скандального нападения легенды на блогера на ЧМ
Рабинер мечтает о финале Франция — Бразилия
Бускетс повторил рекорд Рамоса и Касильяса по матчам за Испанию на ЧМ
Роналду опубликовал мотивационный пост перед матчем со Швейцарией
Луи ван Гал: Нидерландам нужно свести счёты с Аргентиной. Мы хотим отомстить
«Намечаются очень крутые полуфиналы». Аршавин — о ЧМ-2022
Мбаппе является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, чемпионата мира и Лиги 1
Бразилия зря уничтожила Корею. Это обернётся для неё проблемами
Сын Месси бросил леденец в фанатов Аргентины во время матча. Мама его отругала
«Мне это очень не понравилось». Криштиану Роналду лишат капитанской повязки на ЧМ-2022?
Ришарлисон пообещал повторить известную причёску Роналдо в случае победы на ЧМ-2022
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1966
Англия
1
Англия
Англия
2
ФРГ
ФРГ
3
Португалия
Португалия
1978
Аргентина
1
Аргентина
Аргентина
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Бразилия
Бразилия
1982
Испания
1
Италия
Италия
2
ФРГ
ФРГ
3
Польша
Польша
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
Кадр дня
Бразильские футболисты поддержали легенду сборной Пеле
Ральф Рангник — один из кандидатов на пост генерального менеджера сборной Германии
Рафинья — Кину после критики Бразилии за танцы: «Это проблема тех, кому это не нравится. Мы будем продолжать»
Португалия — Швейцария: прогнозы и ставки
Экс-футболист «Барселоны» избил болельщика после матча ЧМ-2022
В четвертьфинал проходят фавориты — ждем сенсаций от Марокко и Швейцарии? Главные интриги дня
Бенту покинул пост тренера сборной Южной Кореи по футболу
Пеле — о победе сборной Бразилии в ⅛ финала ЧМ-2022: они сделали мой день полным счастья
Нападающий сборной Украины Довбик: на ЧМ-2022 мы бы выступили лучше, чем Уэльс
ВикторинаПравда или вымысел. Необычные факты о чемпионатах мира по футболу
Карнавал в Катаре! Такую Бразилию может остановить только Франция
Сборные Бразилии и Хорватии встретятся в четвертьфинале чемпионата мира по футболу
Бразилия сделала замену вратаря в конце матча против Кореи. На ЧМ-2022 сыграли все 26 человек из заявки
Рой Кин раскритиковал бразильских игроков за танцы после голов в ворота Южной Кореи
Неймар стал третьим бразильским футболистом, забивавшим на трех чемпионатах мира
Ловрен: Возможно, нам нужно так пострадать. Но без этого не будет награды
Сборная Бразилии установила рекорд по количеству матчей на ЧМ по футболу
Ливакович — о трех отбитых пенальти: «Это величайший момент в моей карьере»
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
15Марокканцы выбили сборную Испании! Буну — герой серии пенальти
14Сборная Бразилии показала класс и вышла в четвертьфинал
15Сборная Хорватии обыграла Японию по пенальти
13Сборная Англии разгромила Сенегал
17Мбаппе устроил шоу! Сборная Франции прошла Польшу
14Первый гол Месси в плей-офф ЧМ помог Аргентине выйти в четвертьфинал
14Голландцы забили три мяча в ворота США
21Развязка в группе G: Швейцария поборола Сербию, Камерун хлопнул дверью
23Развязка в группе H: Корея вышла в плей-офф, Уругваю не хватило 2:0
18Развязка в группе E: Япония обыграла Испанию и отцепила Германию
Влашич: Ливакович был невероятен! Спас три пенальти. Все благодаря ему
Ширер: Францию не нужно бояться. Пусть она боится, глядя на состав Англии
Мурат Якин: Швейцария не будет составлять конкретный план под Криштиану Роналду
Как Хорватия это делает?! Она снова выиграла серию пенальти на чемпионате мира
Сборная Хорватии в серии пенальти победила японцев и вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Все стадионы
Стадионы
Ахмед бин Али (Эр-Райян)
Лусаил (Лусаил)
Стадион 974 (Доха)
Халифа (Доха)
Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян)
Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
Эль-Тумама (Доха)
Перишич стал лучшим бомбардиром сборной Хорватии на чемпионатах мира и Европы
Пеле будет смотреть матч ⅛ финала ЧМ Бразилия — Южная Корея в больнице
ФИФА открыла дело против Футбольного союза Сербии
Семин — о предстоящем матче Бразилии на ЧМ-2022: «Корейцы уверены в себе»
Сантуш — о поведении Роналду после замены в матче с Кореей: «Мне это совсем не понравилось»
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь