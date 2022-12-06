Буну в роли Акинфеева! Испания не забила три пенальти и вылетела с ЧМ-2022

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Калининградская история

Выбирала ли себе соперника Испания, пытаясь избежать встречи с хорватами, а потом — с Бразилией, уже не так важно. Тем более Луис Энрике, который во время чемпионата мира ведет стримы и передаст все заработанные на этом донаты фонду борьбы с детской онкологией, даже мысли об этом отвергает. Да и глупо о таком рассуждать, понимая, что в полуфинале ты в любом случае нарвешься на Францию или Англию.

Все эти теории Энрике справедливо сравнивал с дележкой шкуры неубитого медведя. К тому же для начала нужно было пройти Марокко с самым непробиваемым вратарем ла лиги прошлого сезона — Буну. Между тем «Атласские львы» — это не только голкипер, к которому по понятным причинам было приковано максимальное внимание.

И это совсем не та марокканская команда, о потенциале которой можно было рассуждать по мотивам зимнего Кубка Африки. Во-первых, за несколько месяцев до турнира в Катаре Вахида Халиходжича на посту главного тренера сменил выигравший африканскую Лигу чемпионов Валид Реграги. Во-вторых, в команду вернулись отлученные от нее бывшим тренером Мазрауи и Зиеш.

«Этот матч — шанс оставить след в истории марокканского футбола», — говорил Реграги. А многие вспоминали встречу четырехлетней давности в Калининграде. Тогда испанцы были в одном шаге от вылета, однако спаслись в добавленное время благодаря Яго Аспасу. Тому самому, чей удар в ⅛ финала остановила нога Игоря Акинфеева.

Рекорд Бускетса

Игра началась предсказуемо — с тотального контроля со стороны «Красной фурии». Только удивил испанский состав. То, что Энрике играет без классического центрфорварда, уже привычно. Теперь же с первых минут в основе значились только два профильных защитника. И если Родри в центре обороны — стандартная для нынешнего турнира картина, то Маркоса Льоренте в роли флангового защитника в сборной не видели больше года.

В остальном все было привычно. От Бускетса, который в 17-й раз сыграл на чемпионатах мира, повторив рекорд Икера Касильяса и Серхио Рамоса, до Гави — самого юного участника плей-офф со времен 17-летнего Пеле на турнире 1958 года. Да и статистика первого тайма получилась привычной по двум показателям. Испания была с отрывом впереди по владению (более 70 процентов) и передачам (344 против 122 по версии Opta).

Только эти цифры не принесли европейцам ничего. Не считать же таковым единственный за 45 минут удар, когда мяч был заброшен за спины защитникам, и Асенсио с острого угла попал в сетку с внешней стороны. И уж точно это смотрелось не так интересно, как штрафной в исполнении Хакими. А ведь был еще хлесткий выстрел Мазрауи, здорово сработавшего в прессинге. И подключение Агерда, который едва не замкнул подачу лучшего дриблера первого тайма Буфаля.

Час Буну

В общем, по ходу матча была масса поводов вспомнить термин «стерильное владение». И, при всей любви к красивому футболу, восхититься слаженной работе марокканцев в обороне. Причем начиналась она с центрального нападающего Эн-Несири, а к штрафной не давала пробиться средняя линия с могучим волнорезом в лице Амрабата. При этом «Львы» практически не фолили, сводя к нулю угрозы со стандартов.

Да, разок получилось напряженно, но испанца уложили на газон недалеко от углового флажка, а попытка Асенсио и Ольмо повторить знаменитый розыгрыш Ройса и Крооса на ЧМ-2018 не удивила Буну. Только прострел наконец-то вышедшего на поле Мораты от линии поля и острый прорыв справа еще одного джокера — Уильямса — показывали, что испанская вода может подточить марокканский камень. Стена в силу усталости материала требовала ремонта и теряла в качестве. Реграги пришлось начать с замены Буфаля, потом убрать сразу трех игроков во главе с Мазрауи, а в конце основного времени снять еще и травмированного Агерда.

Но даже наполовину второй состав «Львов» справлялся с испанской игрой, где напрочь отсутствовала острота и даже намек на голевые моменты. Да, соперник действовал вторым номером, но схожие рецепты не спасали соперников Франции, Бразилии и Аргентины. Один остановленный Симоном выпад Чеддиры перевесил все, что создали испанцы. Так что промах Сарабии был в чем-то справедлив.

Видимо, это карма «Красной фурии» — играть на крупных турнирах по 120 минут. Тот самый матч с Россией, потом три овертайма с двумя сериями пенальти на Евро-2020. И теперь — марокканская лотерея с первым же ударом в штангу, двумя сейвами Буну и паненкой от Хакими. И кто там сказал, что лимит на сенсации исчерпан? «Львы» пишут свою восточную сказку, а эта Испания — совсем не Фурия.