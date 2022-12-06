Посол Катара в РФ поблагодарил Россию за помощь в проведении ЧМ-2022 по футболу
Посол Катара в РФ Ахмед бен Насер Аль Тани поблагодарил Россию за помощь в организации и проведении чемпионата мира — 2022 по футболу.
Посол Катара в РФ Ахмед бен Насер Аль Тани поблагодарил Россию за помощь в организации и проведении чемпионата мира — 2022 по футболу.
Предыдущее первенство планеты состоялось в России летом 2018 года.
«В этой связи хочу обратиться со словами благодарности ко всем, кто поддержал нашу страну, и в первую очередь к дружественной России — за помощь и возможность воспользоваться успешным опытом проведения чемпионата мира в 2018 году», — передает слова посла РИА Новости.
Чемпионат мира по футболу начался в Катаре 20 ноября и закончится 18 декабря.