«Это поражение — конец нашего фирменного стиля». В Испании громят свою команду за вылет с ЧМ

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
9.12Не началсяХорватияБразилия
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяМароккоПортугалия
1/4 финала
10.12Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
09:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Это поражение — конец нашего фирменного стиля». В Испании громят свою команду за вылет с ЧМ

Журналисты считают, что эра Луиса Энрике в сборной закончена.

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14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Сборная Испании вылетела с ЧМ-2022. Игра команды Луиса Энрике оставляла желать лучшего, и в матче ⅛ финала против Марокко испанцы за это поплатились, уступив в серии пенальти.

«СЭ» изучил испанскую прессу и узнал, что думают о вылете «Фурии Рохи» на родине.

Marca: «Это фиаско!»

Издание Marca считает, что сборная Испании покинула турнир заслуженно: «Это фиаско! При этом нельзя сказать, что Марокко отправило нас домой случайно. Как и четыре года назад, на чемпионате мира в России, нас подвело исполнение пенальти. История повторилась». При этом в онлайн-трансляции матча Marca предполагало, что для испанцев все может закончиться так же, как и на прошлом мундиале.

В разборе матча испанское издание предположило, что с вылетом от Марокко закончилась и эпоха Луиса Энрике в сборной Испании: «Почти наверняка Луис Энрике уйдет. Это поражение — конец нашего фирменного стиля». Также Marca отметило игру полузащитника сборной Марокко Софьяна Амрабата.

Источник: Социальные сети

Мем из соцсетей о вылете сборной Испании с ЧМ-2022

«Победа 7:0 в матче с Коста-Рикой оказалась счастливой случайностью, которая смутила всю Испанию. До и после этого сборная шла под откос. Игра против Марокко доказала, что эра “экзотических сборных”, которые приезжали на мундиаль ради футболок на память от звездных игроков, прошла. Марокканцы провели хороший матч, имели план и строго его придерживались», — написал Хосе Луис Уртадо.

После этого автор отметил, что если бы это был гандбол, то трибуны бы свистели от нереально пассивной игры сборной Испании: «Футболисты пересекали центр поля со скоростью черепах, им не хватало смелых решений. С таким настроем сборной Испании больше подходят шахматы».

Источник: Reuters

AS: «Испания пыталась победить Марокко по очкам, а не нокаутом»

Корреспондент AS Эктор Мартинес тоже остался недоволен игрой, которую показала сборная Испании: «Тысяча передач наших игроков в итоге разбивались об марокканскую стену. То же самое было в матче против сборной России на ЧМ-2018». Автор вспомнил слова Луиса Энрике после победы над Коста-Рикой. «Луис Энрике сказал тогда, что результат для него не играет значения. Теперь эта фраза звучит как эпитафия», — заявил Мартинес.

«По ходу матча не было видно, за счет чего может прибавить и забить сборная Испании, — продолжает Мартинес. — Каждый раз, когда испанский футболист обыгрывал соперника, то натыкался на следующего. А потом — еще на одного. В боксе бы сказали, что Испания пытается победить Марокко по очкам, а не нокаутом».

По мнению автора, решающий пенальти в исполнении Ашрафа Хакими паненкой был издевательским, но вполне заслуженным для нынешней сборной Испании.

Марокко
0:0
По пенальти: 3:0Основное время: 0:0 (0:0)
Испания
Главные темы
Испания не забила три пенальти и вылетела с ЧМ-2022
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История чемпионатов мира
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1
Уругвай
Уругвай
2
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Аргентина
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Югославия
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Бразилия
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Мексика
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Бразилия
Бразилия
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Италия
Италия
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Италия
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ФРГ
ФРГ
3
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Польша
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