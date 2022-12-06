Месси прокомментировал достижение в тысячу матчей в карьере

«Уже тысяча матчей и это безумие. Я выхожу на поле с таким же энтузиазмом, который испытывал в первом матче на профессиональном уровне. Огромное спасибо всем, кто сопровождал меня в этом прекрасном путешествии», — написал Месси в соцсетях.