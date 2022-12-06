Роналду вышел на второе место по числу матчей за национальные сборные

Португалец вышел на замену в игре ⅛ финала чемпионата мира в Катаре против сборной Швейцарии. Данный матч стал для 37-летнего футболиста 195-м за национальную команду.

Роналду разделил второе место по числу игр за сборные с малазийцем Сох Чин Анном. Рекордсменом по данному показателю является Бадер аль-Мутава, который провел за команду Кувейта 196 встреч.

Кроме того, Роналду сравнялся с аргентинцем Диего Марадоной, немцем Уве Зеелером и поляком Владиславом Жмудой по количеству матчей на чемпионатах мира — по 21 игре.