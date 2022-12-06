Роналду вышел на второе место по числу матчей за национальные сборные
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на второе место по числу матчей за национальные команды.
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на второе место по числу матчей за национальные команды.
Португалец вышел на замену в игре ⅛ финала чемпионата мира в Катаре против сборной Швейцарии. Данный матч стал для 37-летнего футболиста 195-м за национальную команду.
Роналду разделил второе место по числу игр за сборные с малазийцем Сох Чин Анном. Рекордсменом по данному показателю является Бадер аль-Мутава, который провел за команду Кувейта 196 встреч.
Кроме того, Роналду сравнялся с аргентинцем Диего Марадоной, немцем Уве Зеелером и поляком Владиславом Жмудой по количеству матчей на чемпионатах мира — по 21 игре.
Роналду вызывается в сборную Португалии с 2003 года. На данный момент на счету Роналду 118 мячей в 195 матчах за национальную команду. Вместе со сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы — 2016 и Лигу наций УЕФА — 2019.