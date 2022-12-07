Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по футболу в Катаре

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Забитыми мячами в составе португальской сборной отметились Гонсалу Рамуш (17, 51, 67-я минуты), Пепе (33), Рафаэл Геррейру (55), Рафаэл Леау (90+2). У швейцарцев отличился Мануэль Аканджи (58).

Пепе стал самым возрастным игроком в истории, забившим в плей-офф чемпионата мира, португальцу 39 лет и 9 месяцев. Самым возрастным автором гола за всю историю турнира является камерунец Роже Милла, который отличился в матче группового этапа чемпионата мира 1994 года против сборной России (1:6) в возрасте 42 лет и 39 дней.

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду впервые за 14 лет начал матч крупного турнира на скамейке запасных. В предыдущий раз он не попал в стартовый состав на чемпионате Европы 2008 года. Тогда португальцы также встречались со швейцарцами в рамках группового этапа и потерпели поражение со счетом 0:2, Роналду провел всю встречу в запасе. На турнире в Катаре Роналду отметился одним голом с пенальти в матче первого тура группового этапа против сборной Ганы (3:2).

Сборная Португалии вышла в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 2006 года, на том турнире команда заняла четвертое место. В четвертьфинале мирового первенства в Катаре португальцы встретятся с командой Марокко. Также на этой стадии турнира состоятся матчи Аргентина — Нидерланды, Бразилия — Хорватия и Франция — Англия.