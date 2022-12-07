Какой Роналду? Рамуш — новый кумир Португалии! Криштиану остался в запасе, а у молодой звезды — хет-трик

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
9.12Не началсяХорватияБразилия
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяМароккоПортугалия
1/4 финала
10.12Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
00:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Какой Роналду? Рамуш — новый кумир Португалии! Криштиану остался в запасе, а у молодой звезды — хет-трик

Португальцы более чем уверенно разобрались со Швейцарией и вышли в четвертьфинал.

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17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Капитан на скамейке

Во время исполнения гимна Португалии зрители стадиона «Лусаил» наблюдали сюрреалистичную картину: десятки фотографов облепили скамейку запасных и наставили на нее объективы своих камер, а основной состав при этом снимали единицы. Более чем показательный для нынешнего времени эпизод.

Все объясняет одно имя — Криштиану Роналду. Впервые с Евро-2008 сборная Португалии начала матч крупного турнира без своей главной звезды. И ведь не из-за травмы или дисквалификации: официальная причина — тактическое решение. Именно так объяснил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш спорный выбор стартового состава, в котором не нашлось места капитану.

Шок? Разумеется. Криштиану — символ футбольной Португалии. Он и сам ждал чемпионат мира и возвращение за сборную, потому что там ему доверяют, в отличие от «Манчестер Юнайтед». За последние 18 лет Роналду выходил на замену лишь в четырех играх сборной, включая встречу со Швейцарией. Но об этом — чуть позже.

Блеск юного Рамуша

Сантуш удивил не только переводом в запас Криштиану, но и других лидеров — на скамейке матч начали Рубен Невеш и Жоау Канселу, так что каждая полевая линия поредела от решений тренера. Но они оказались верными.

Сантуша на родине часто критикуют за консервативность и отсутствие гибкости, а еще ему все время припоминают финал Евро-2016, где командой открыто руководил травмированный Роналду. Но тихий португалец уже восемь лет прекрасно владеет ситуацией и каждый раз затыкает критиков. А таким непопулярным «тактическим решением» Сантуш показывает, что для него нет авторитетов. Роналду был явно недоволен ранней заменой в игре с Кореей, а на одной из предматчевых пресс-конференций тренер публично заявил, что ему не понравилось поведение Криштиану.

И пусть Сантуш подчеркивает, что он убрал Роналду по соображениям тактики. В любом случае он прав, так как добивается результата. В игре с Кореей Португалия уступила, и Сантушу нужно было встряхивать команду. И вот она, свежесть: 21-летний Гонсалу Рамуш, до этого мелькнувший в Катаре лишь на десять минут, открыл счет могучим ударом в ближнюю «девятку», причем с левой ноги.

Вечный Пепе

В момент гола форварда «Бенфики» камера переключилась на Роналду. У него явно были смешанные чувства. С одной стороны, он радовался голу, ведь сам публично заявлял о намерении победить на чемпионате мира. С другой стороны, гол забил сменщик Роналду — 21-летний Рамуш занял именно святое место капитана.

Португалия и дальше продолжала давить: Отавиу и тот же Рамуш нанесли неплохие удары. А Швейцария проснулась лишь к 30-й минуте, когда Шакири удался мощный выстрел со штрафного. Был хороший момент и у Фройлера, когда Диогу Кошта с трудом выручил португальцев.

Но именно команда Сантуша контролировала ход игры и логично забила второй мяч. Причем сделал это 39-летний Пепе, который годится Рамушу в отцы. Прекрасная подача Бруну Фернандеша с углового — и 2:0.

Первый хет-трик чемпионата

К перерыву счет не был разгромным, но Португалия выглядела настолько солидно, что сомневаться в исходе было нельзя. Мурат Якин в перерыве сделал лишь одну замену, убрав с поля провалившего тайм защитника Шера, но команде требовалось больше перестановок.

А вот Португалия без запасных чувствовала себя отлично, хотя Роналду на первых минутах отправился в разминочную зону. Оттуда Криштиану увидел второй гол своего сменщика — Рамуш оформил дубль. Швейцарские защитники, как и Роналду, наблюдали за атаками со стороны и вскоре получили четвертый — на этот раз забил Геррейру, но пас ему сделал Рамуш.

Аканджи отыграл один мяч с углового, но этот гол утонул не только в мячах португальцев, но и в криках «Лусаила». Весь второй тайм стадион скандировал имя Криштиану, требуя его выход на поле. И под эти крики Рамуш будто бы назло забил третий гол. Первый хет-трик на чемпионате мира оформил явно не тот, от кого этого ждали.

Появление кумира

На 73-й минуте трибуны заметно оживились, ведь на бровке появился человек, ради которого они и пришли на стадион. Роналду явно был доволен таким приемом — с нескрываемой улыбкой он заменил героя встречи Рамуша и побежал забивать. Вскоре как раз в пользу португальцев назначили штрафной, однако Роналду попал в стенку. Позже, правда, нападающий все же отправил мяч в сетку, только из офсайда.

Криштиану стремился забить свой первый гол в плей-офф чемпионатов мира, но вместо него это сделал другой вышедший на замену форвард — Рафаэл Леау установил окончательный счет в добавленное время. 6:1 — чрезвычайно событийный матч с непредсказуемым счетом, который выводит Португалию в заслуженный четвертьфинал. Там ее уже ждет главная сенсация турнира — сборная Марокко. Сыграет ли с ней Роналду?

Гоша Чернов

Португалия
6:1
Первый тайм: 2:0
Швейцария
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1930
Уругвай
1
Уругвай
Уругвай
2
Аргентина
Аргентина
3
Югославия
Югославия
3
США
США
1934
Италия
1
Италия
Италия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Германия
Германия
1978
Аргентина
1
Аргентина
Аргентина
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Бразилия
Бразилия
1982
Испания
1
Италия
Италия
2
ФРГ
ФРГ
3
Польша
Польша
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Ахмед бин Али (Эр-Райян)
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Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
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