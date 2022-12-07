Мундиаль уходит на паузу. Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира в Катаре

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

Эти матчи завершили программу ⅛ финала чемпионата мира по футболу в Катаре, который уходит на паузу до начала четвертьфинальных встреч 9 декабря.

Сборная Испании стала первым и единственным фаворитом, допустившим осечку в матче плей-офф текущего мирового первенства. Как и четыре года назад в России, испанцы остановились на стадии ⅛ финала и проиграли в серии пенальти. Тогда «Красную фурию» сумела остановить сборная России — основное время матча и два дополнительных тайма завершились ничьей (1:1), а в серии пенальти россияне победили со счетом 4:3.

Основное время и дополнительные таймы игры с марокканцами прошли по единому сценарию. Африканская команда, в составе которой много воспитанников испанского футбола, с первых минут обозначила серьезность своих намерений и начала матч с острых контратак. Испанцы же привычно для себя завладели мячом и попытались успокоить игру, не забывая при этом угрожать воротам соперника. Борьба, в которой никто не хотел уступать, велась за каждый участок поля. Ее логичным итогом стала безголевая ничья и серия послематчевых пенальти.

Путь сборной Испании на чемпионате мира в Катаре пролегал по нисходящей — после яркого начала — крупной победы над командой Коста-Рики (7:0) — испанцы сыграли вничью с командой Германии (1:1) и неожиданно уступили японцам (1:2). Поражение в последнем матче группового этапа привлекло сторонников теорий заговоров, многие из которых верили в намеренный проигрыш испанцев для более легкой сетки плей-офф. Однако испанцы не только не смогли пройти дальше ⅛ финала уже на третьем мировом первенстве подряд, но и установили антирекорд турнира, проиграв в четырех из пяти послематчевых серий пенальти на мировых первенствах. Также испанцы стали второй сборной в истории, не забившей ни одного пенальти в послематчевой серии, после команды Швейцарии, которая в 2006 году в ⅛ финала проиграла украинцам.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6b357c87ae448936&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239048" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Незадолго до матча с марокканцами испанская газета Marca сообщила об уходе с поста главного тренера сборной Испании Луиса Энрике, который возглавлял ее с 2019 года. Энрике проделал большую работу в качестве наставника национальной команды, перед ним стояла задача омоложения состава после неудачи на чемпионате мира в России. Но испанский специалист не сумел улучшить результат, несмотря на яркую игру на чемпионате Европы в 2021 году, где испанцы дошли до полуфинала.

Футболисты сборной Марокко смогли вписать свои фамилии в историю страны и континента, марокканская команда впервые сыграет в четвертьфинале чемпионата мира, ранее подобного результата добивались лишь три африканские сборные — Камеруна под руководством российского тренера Валерия Непомнящего (1990), Сенегала (2002) и Ганы (2010). Празднования марокканских болельщиков можно было наблюдать по всему миру. Тысячи болельщиков сборной Марокко вышли на Елисейские Поля в Париже, запускали фейерверки, а фанатские кричалки и бой барабанов раздавались по всей улице. В Нидерландах для разгона марокканских фанатов пришлось привлекать спецназ, поскольку начавшиеся мирно празднования в некоторых городах, в том числе в Амстердаме, Гааге и Роттердаме, переросли в беспорядки. В Дохе после победы африканской команды на улицы вышли десятки тысяч болельщиков, а к празднованиям марокканцев присоединились поклонники футбола из других арабских стран — Саудовской Аравии, Туниса, Палестины, Алжира, Катара.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6d61f62b54175f53&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239045" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Португалия без Криштиану Роналду

Пожалуй, впервые центром притяжения внимания во время исполнения гимнов перед началом матча стал не центральный круг, где выстраиваются игроки сборных, а скамейка запасных. Капитан сборной Португалии и пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на матч в рамках крупного турнира. Ранее португальское издание A Bola провело голосование среди своих читателей, 70% аудитории высказалось за то, чтобы оставить рекордсмена по голам за сборные на скамейке запасных на матч со швейцарцами.

Футбол Чемпионат мира 2022 1/8 финала, 6.12.2022, 22:00 Португалия 6 Швейцария 1

Подобное решение накладывало дополнительную ответственность на тренера португальцев Фернанду Сантуша, но заменивший Роналду в стартовом составе 21-летний нападающий Гонсалу Рамуш оправдал доверие и оформил первый хет-трик этого чемпионата мира. Рамуш проводил лишь четвертый матч за национальную команду, на его счету теперь четыре забитых мяча, только бразилец Пеле оформлял хет-трик в плей-офф мирового первенства в более молодом возрасте, чем Рамуш (в 17 лет против сборной Франции в полуфинале чемпионата мира 1958 года). Еще по голу забили Рафаэл Геррейру, Рафаэл Леау и Пепе, которому в феврале исполнится 40 лет. Пепе стал самым возрастным игроком, который забивал в матчах плей-офф чемпионата мира.

Команда Швейцарии не сумела доставить больших проблем опытной португальской защите и что-то противопоставить ее атаке. «Гол престижа» забил защитник с нигерийскими корнями Мануэль Аканджи после розыгрыша углового. Сборная Португалии впервые в своей истории забили шесть голов в матче плей-офф чемпионата мира.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9b9c8c0d07c9c330&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239033" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Криштиану Роналду вышел на поле на 73-й минуте встречи и даже имел несколько голевых моментов, но не сумел их реализовать. Португалец играет на пятом чемпионате мира, он вышел на второе место по матчам за национальные команды (195), пока ему ни разу не удалось забить в плей-офф мундиаля. Еще один шанс отличиться у Роналду появится 10 декабря в четвертьфинальном матче против команды Марокко.

Четвертьфинальные матчи чемпионата мира в Катаре пройдут 9 и 10 декабря. 9 декабря сборная Бразилии сыграет с командой Хорватии (начало — в 18:00 мск), а аргентинцы встретятся с соперниками из Нидерландов (22:00 мск). На следующий день сборная Марокко проведет матч против команды Португалии (18:00 мск), а действующий чемпион мира сборная Франции продолжит путь к защите титула игрой против англичан (22:00 мск). Полуфинальные игры пройдут 13 и 14 декабря, 17 декабря состоится матч за третье место, а на следующий день на Национальном стадионе в Лусаиле определится чемпион мира.