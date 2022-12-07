Мундиаль уходит на паузу. Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира в Катаре

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
9.12Не началсяХорватияБразилия
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяМароккоПортугалия
1/4 финала
10.12Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
09:41 (мск), источник: ТАСС

Мундиаль уходит на паузу. Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира в Катаре

ДОХА, 7 декабря. /ТАСС/. Сборная Марокко во вторник сенсационно обыграла команду Испании в серии пенальти (0:0, 3:0), а португальцы разгромили швейцарцев (6:1).

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Эти матчи завершили программу ⅛ финала чемпионата мира по футболу в Катаре, который уходит на паузу до начала четвертьфинальных встреч 9 декабря.

Сборная Испании стала первым и единственным фаворитом, допустившим осечку в матче плей-офф текущего мирового первенства. Как и четыре года назад в России, испанцы остановились на стадии ⅛ финала и проиграли в серии пенальти. Тогда «Красную фурию» сумела остановить сборная России — основное время матча и два дополнительных тайма завершились ничьей (1:1), а в серии пенальти россияне победили со счетом 4:3.

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Основное время и дополнительные таймы игры с марокканцами прошли по единому сценарию. Африканская команда, в составе которой много воспитанников испанского футбола, с первых минут обозначила серьезность своих намерений и начала матч с острых контратак. Испанцы же привычно для себя завладели мячом и попытались успокоить игру, не забывая при этом угрожать воротам соперника. Борьба, в которой никто не хотел уступать, велась за каждый участок поля. Ее логичным итогом стала безголевая ничья и серия послематчевых пенальти.

Путь сборной Испании на чемпионате мира в Катаре пролегал по нисходящей — после яркого начала — крупной победы над командой Коста-Рики (7:0) — испанцы сыграли вничью с командой Германии (1:1) и неожиданно уступили японцам (1:2). Поражение в последнем матче группового этапа привлекло сторонников теорий заговоров, многие из которых верили в намеренный проигрыш испанцев для более легкой сетки плей-офф. Однако испанцы не только не смогли пройти дальше ⅛ финала уже на третьем мировом первенстве подряд, но и установили антирекорд турнира, проиграв в четырех из пяти послематчевых серий пенальти на мировых первенствах. Также испанцы стали второй сборной в истории, не забившей ни одного пенальти в послематчевой серии, после команды Швейцарии, которая в 2006 году в ⅛ финала проиграла украинцам.

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Незадолго до матча с марокканцами испанская газета Marca сообщила об уходе с поста главного тренера сборной Испании Луиса Энрике, который возглавлял ее с 2019 года. Энрике проделал большую работу в качестве наставника национальной команды, перед ним стояла задача омоложения состава после неудачи на чемпионате мира в России. Но испанский специалист не сумел улучшить результат, несмотря на яркую игру на чемпионате Европы в 2021 году, где испанцы дошли до полуфинала.

Футболисты сборной Марокко смогли вписать свои фамилии в историю страны и континента, марокканская команда впервые сыграет в четвертьфинале чемпионата мира, ранее подобного результата добивались лишь три африканские сборные — Камеруна под руководством российского тренера Валерия Непомнящего (1990), Сенегала (2002) и Ганы (2010). Празднования марокканских болельщиков можно было наблюдать по всему миру. Тысячи болельщиков сборной Марокко вышли на Елисейские Поля в Париже, запускали фейерверки, а фанатские кричалки и бой барабанов раздавались по всей улице. В Нидерландах для разгона марокканских фанатов пришлось привлекать спецназ, поскольку начавшиеся мирно празднования в некоторых городах, в том числе в Амстердаме, Гааге и Роттердаме, переросли в беспорядки. В Дохе после победы африканской команды на улицы вышли десятки тысяч болельщиков, а к празднованиям марокканцев присоединились поклонники футбола из других арабских стран — Саудовской Аравии, Туниса, Палестины, Алжира, Катара.

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Португалия без Криштиану Роналду

Пожалуй, впервые центром притяжения внимания во время исполнения гимнов перед началом матча стал не центральный круг, где выстраиваются игроки сборных, а скамейка запасных. Капитан сборной Португалии и пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на матч в рамках крупного турнира. Ранее португальское издание A Bola провело голосование среди своих читателей, 70% аудитории высказалось за то, чтобы оставить рекордсмена по голам за сборные на скамейке запасных на матч со швейцарцами.

Футбол

Чемпионат мира 2022
1/8 финала, 6.12.2022, 22:00

Португалия6Швейцария1

Подобное решение накладывало дополнительную ответственность на тренера португальцев Фернанду Сантуша, но заменивший Роналду в стартовом составе 21-летний нападающий Гонсалу Рамуш оправдал доверие и оформил первый хет-трик этого чемпионата мира. Рамуш проводил лишь четвертый матч за национальную команду, на его счету теперь четыре забитых мяча, только бразилец Пеле оформлял хет-трик в плей-офф мирового первенства в более молодом возрасте, чем Рамуш (в 17 лет против сборной Франции в полуфинале чемпионата мира 1958 года). Еще по голу забили Рафаэл Геррейру, Рафаэл Леау и Пепе, которому в феврале исполнится 40 лет. Пепе стал самым возрастным игроком, который забивал в матчах плей-офф чемпионата мира.

Команда Швейцарии не сумела доставить больших проблем опытной португальской защите и что-то противопоставить ее атаке. «Гол престижа» забил защитник с нигерийскими корнями Мануэль Аканджи после розыгрыша углового. Сборная Португалии впервые в своей истории забили шесть голов в матче плей-офф чемпионата мира.

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Криштиану Роналду вышел на поле на 73-й минуте встречи и даже имел несколько голевых моментов, но не сумел их реализовать. Португалец играет на пятом чемпионате мира, он вышел на второе место по матчам за национальные команды (195), пока ему ни разу не удалось забить в плей-офф мундиаля. Еще один шанс отличиться у Роналду появится 10 декабря в четвертьфинальном матче против команды Марокко.

Четвертьфинальные матчи чемпионата мира в Катаре пройдут 9 и 10 декабря. 9 декабря сборная Бразилии сыграет с командой Хорватии (начало — в 18:00 мск), а аргентинцы встретятся с соперниками из Нидерландов (22:00 мск). На следующий день сборная Марокко проведет матч против команды Португалии (18:00 мск), а действующий чемпион мира сборная Франции продолжит путь к защите титула игрой против англичан (22:00 мск). Полуфинальные игры пройдут 13 и 14 декабря, 17 декабря состоится матч за третье место, а на следующий день на Национальном стадионе в Лусаиле определится чемпион мира.

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Марокко
0:0
По пенальти: 3:0Основное время: 0:0 (0:0)
Испания
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1930
Уругвай
1
Уругвай
Уругвай
2
Аргентина
Аргентина
3
Югославия
Югославия
3
США
США
1958
Швеция
1
Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
1970
Мексика
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
ФРГ
ФРГ
1982
Испания
1
Италия
Италия
2
ФРГ
ФРГ
3
Польша
Польша
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