Танцы Бразилии и марокканское горе Испании: все в восторге от плей-офф ЧМ
Определились все участники четвертьфинала чемпионата мира по футболу в Катаре.
Определились все участники четвертьфинала чемпионата мира по футболу в Катаре.
Чемпионат мира 2022 года приближается к кульминации. Только что завершилась стадия ⅛ финала, из 16 участников остались только восемь. РИА Новости Спорт по горячим следам анализирует старт плей-офф, который не только получился богатым на голы, но и подарил нам один крайне неожиданный результат.
Если последние четыре дня вы пропускали ТВ-трансляции, тогда мы спешим на помощь:
Оливье Жиру стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, оставив за спиной Тьерри Анри. Параллельно с этим партнер Жиру по команде Килиан Мбаппе с отрывом в два мяча обосновался на первом месте в гонке бомбардиров (у форварда уже 5 голов).
Феерили голкиперы. Хорват Доминик Ливакович сделал три сейва в серии послематчевых пенальти и заставил плакать японских фанов. Его марокканский коллега по вратарскому цеху Боно стал вторым в истории ЧМ стражем ворот (после украинца Александра Шовковского), ни разу не пропустившим в серии 11-метровых на мировом первенстве. Топ-уровень, не иначе!
Пара слов о главных фаворитах ЧМ… Это мы о бразильцах. Неймар вернулся и забил (с пенальти). Более того, «пентакампеоны» заменили Алиссона на Вевертона и таким образом «заиграли» на турнире всех заявленных футболистов. Беспрецедентный случай.
И куда же наш обзор без лучших? Лионель Месси провел 1000-й матч в карьере, в то время как Криштиану Роналду к ужасу фанатов остался на скамейке запасных и вышел на поле только в концовке. За него все сделал уже упомянутый Рамуш (первый хет-трик в Катаре) и 39-летний Пепе, ставший самым возрастным автором гола в плей-офф чемпионата мира.
Встречи ¼ финала пройдут в пятницу и субботу. Далее нас ждут два дня перерыва — 13 и 14 декабря на мундиале будут сыграны матчи полуфинала.
Финал назначен на 18-е число. Семнадцатого же декабря потерпевшие неудачу в полуфиналах сыграют в утешительном матче за бронзу ЧМ-2022.
Автор: Иван Орехов