Танцы Бразилии и марокканское горе Испании: все в восторге от плей-офф ЧМ

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Чемпионат мира 2022 года приближается к кульминации. Только что завершилась стадия ⅛ финала, из 16 участников остались только восемь. РИА Новости Спорт по горячим следам анализирует старт плей-офф, который не только получился богатым на голы, но и подарил нам один крайне неожиданный результат.

Потрясающая восьмерка

Если последние четыре дня вы пропускали ТВ-трансляции, тогда мы спешим на помощь:

Нидерланды на классе прошли молодую американскую сборную (3:1) и стали первым четвертьфиналистом ЧМ-2022;

на классе прошли молодую американскую сборную (3:1) и стали первым четвертьфиналистом ЧМ-2022; Аргентина без особых проблем разобралась с австралийцами со счетом 2:1. Правда, пропускать на последних минутах — значит не жалеть нервы поклонников «альбиселесте»;

без особых проблем разобралась с австралийцами со счетом 2:1. Правда, пропускать на последних минутах — значит не жалеть нервы поклонников «альбиселесте»; Франция брутально обыграла Польшу (3:1) и отправила Роберта Левандовского в заслуженный отпуск;

брутально обыграла Польшу (3:1) и отправила Роберта Левандовского в заслуженный отпуск; Англия не заметила сопротивления футболистов из Сенегала, которые, даже уступив, заслужили огромный респект. Три безответных мяча — три матча до золота;

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=66882b8bf1088c56&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239028" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хорватия долго бодалась с Японией, а точнее — 120 минут (1:1 на табло). Все решилось в серии пенальти, где «самураи» провалились, а у «шашечных» появился новый супергерой. Но о нем чуть позже;

долго бодалась с Японией, а точнее — 120 минут (1:1 на табло). Все решилось в серии пенальти, где «самураи» провалились, а у «шашечных» появился новый супергерой. Но о нем чуть позже; Бразилия вдоволь потанцевала, параллельно с карнавалом размазав по газону южнокорейскую команду. Встреча закончилась со счетом 4:1, а могло быть и все 8:1. Борющийся с раком Пеле точно остался доволен «пентакампеонами»;

вдоволь потанцевала, параллельно с карнавалом размазав по газону южнокорейскую команду. Встреча закончилась со счетом 4:1, а могло быть и все 8:1. Борющийся с раком Пеле точно остался доволен «пентакампеонами»; Марокко неожиданно мчит в четвертьфинал. 0:0; 3:0 по пенальти — давайте посочувствуем Испании. Серия пенальти на стадии ⅛ финала убивает «Фурию Роху» уже второй ЧМ кряду. Первое «убийство», как мы помним, сопровождалось эпохальным сейвом Игоря Акинфеева и гуляниями всей России до утра;

неожиданно мчит в четвертьфинал. 0:0; 3:0 по пенальти — давайте посочувствуем Испании. Серия пенальти на стадии ⅛ финала убивает «Фурию Роху» уже второй ЧМ кряду. Первое «убийство», как мы помним, сопровождалось эпохальным сейвом Игоря Акинфеева и гуляниями всей России до утра; Португалия без помощи Криштиану Роналду перемолола в порошок Швейцарию. Первая стадия плей-офф завершилась хет-триком Гонсалу Рамуша и разгромом со счетом 6:1.

Кто переписывал историю

Оливье Жиру стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, оставив за спиной Тьерри Анри. Параллельно с этим партнер Жиру по команде Килиан Мбаппе с отрывом в два мяча обосновался на первом месте в гонке бомбардиров (у форварда уже 5 голов).

Феерили голкиперы. Хорват Доминик Ливакович сделал три сейва в серии послематчевых пенальти и заставил плакать японских фанов. Его марокканский коллега по вратарскому цеху Боно стал вторым в истории ЧМ стражем ворот (после украинца Александра Шовковского), ни разу не пропустившим в серии 11-метровых на мировом первенстве. Топ-уровень, не иначе!

Пара слов о главных фаворитах ЧМ… Это мы о бразильцах. Неймар вернулся и забил (с пенальти). Более того, «пентакампеоны» заменили Алиссона на Вевертона и таким образом «заиграли» на турнире всех заявленных футболистов. Беспрецедентный случай.

И куда же наш обзор без лучших? Лионель Месси провел 1000-й матч в карьере, в то время как Криштиану Роналду к ужасу фанатов остался на скамейке запасных и вышел на поле только в концовке. За него все сделал уже упомянутый Рамуш (первый хет-трик в Катаре) и 39-летний Пепе, ставший самым возрастным автором гола в плей-офф чемпионата мира.

Четвертьфинальные пары

Хорватия — Бразилия;

Нидерланды — Аргентина;

Марокко — Португалия;

Англия — Франция.

Календарь

Встречи ¼ финала пройдут в пятницу и субботу. Далее нас ждут два дня перерыва — 13 и 14 декабря на мундиале будут сыграны матчи полуфинала.

Финал назначен на 18-е число. Семнадцатого же декабря потерпевшие неудачу в полуфиналах сыграют в утешительном матче за бронзу ЧМ-2022.