Браво, Фернанду Сантуш! Ведь Рамуш не сам себя выпустил вместо Криштану Роналду

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69-летний тренер, чемпион Европы-2016, не побоялся вывести из стартового состава Криштиану Роналду (и неважно, из-за неубедительной игры в групповом турнире или стремной реакции на замену с Кореей) и поставить на его место 21-летнего Гонсалу Рамуша. Он получил от центрфорварда «Бенфики» хет-трик, а от команды — 5:1 к 67-й минуте. Первый хет-трик в плей-офф ЧМ с 1990 года!

Футбол Чемпионат мира 2022 1/8 финала, 6.12.2022, 22:00 Португалия 6 Швейцария 1

Португалия без Криштиану, но с Гонсалу превратила крепкую Швейцарию, пропустившую только один гол от Бразилии, в Корею образца матча с той же Бразилией! По счету — даже больше.

По группе казалось, что это равная или почти равная пара. Но главный шаг главного тренера изменил все. В СССР тренерам на чемпионаты мира и Европы звонили из отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС и категорически запрещали выпускать кого-то другого, допустим, вместо Льва Яшина на ЧМ-62, когда Лев Иванович был не в лучшей форме, — а потом, когда что-то шло не так, того же Яшина и приказывали сделать крайним.

Будь в португальском или мировом футболе свой ЦК — Сантуш даже подумать не мог бы о такой замене. А ведь есть всемогущие, казалось, спонсоры и т. д. Как это Криштиану не играет?!

В любом случае от Сантуша требовалось большое мужество, чтобы принять такое решение. И не обращать внимание на тех, кто, очень вероятно, убеждал его, что такого делать нельзя. У тренера, который привел Португалию к титулу чемпиона Европы, оказалось для этого достаточно авторитета и, извините, яиц.

И во втором тайме стадион «Лусаил», точнее, его португальская часть, еще даже до третьего гола Рамуша принялся скандировать: «Рамуш! Рамуш!» Почему кричит, только ли из-за поддержки нового бомбардира — решайте сами.

А надо ведь кричать еще и «Сантуш!» Потому что Рамуш не сам себя поставил в стартовый состав.

Я ждал, выпустил ли Сантуш Криштиану на замену. Неизвестно, что в такой ситуации лучше. Главное — не выпускать звезду в самом конце, на 90-й, 85-й, в добавленное. Это в таких обстоятельствах было бы унижением.

Криштиану, не забивший пока ни одного мяча в плей-офф четырех ЧМ, вышел на 73-й. Это хоть какое-то время. Это реальная возможность забить, когда соперник деморализован.

Роналду забил. Но из километрового офсайда. Наверное, португальцам стоило бы стремиться заработать пенальти — это сейчас самый верный способ дать Криштиану забить в плей-офф.

Фернанду Сантуш своим радикальным решением, поразившим футбольный мир, разом превратил Португалию в боеспособную команду, способную пройти очень далеко. До матча со Швейцарией я не верил в это абсолютно. Теперь не вижу в этом ничего невозможного.

Но на это будет еще больше шансов, если Криштиану Роналду примет новую роль и будет вкладываться в нее по максимуму. Суперзвезда ведь еще кое-что может. Просто он должен быть к этому морально готов. И не обижаться самому, а обижать соперников.

Даже Рафаэл Леау, вышедший на 87-й, успел забить красивейший шестой. Даже Пепе в 39 лет забил второй по старости гол в истории ЧМ после Роже Милла. Ворота Швейцарии в этот вечер были распахнуты.

Но гораздо важнее, чтобы Роналду забил первый или второй Марокко, а не шестой или седьмой Швейцарии. А еще важнее, чтобы они не обсуждали, кто забил, — как было после матча с Уругваем. Португалия забила!

…После матча Криштиану первым пошел к болельщикам, помахал им — и, не дожидаясь команды и не оглядываясь, пошел в раздевалку.

Остальные, поздравив друг друга и утешив соперников, идут к трибуне и долго будут с ними праздновать победу. Без Роналду, который даже не оглянулся.

Символичная история. Криштиану — суперзвезда, но не часть команды. Капитан, не считающий себя обязанным делить радость с партнерами, если он не имел к обеспечению победы прямого отношения.