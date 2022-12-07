Сантуш: Роналду подал пример настоящего капитана

«Хорошее выступление, отличный матч. Игроков можно поздравить. Теперь необходимо спуститься с небес на землю. Было здорово, но впереди ещё три матча.



Проблемы с Роналду? Я уже отвечал на этот вопрос. Ничего страшного не происходит, мы дружим много лет. Всё решено и исправлено. Криштиану подал пример настоящего капитана.



Что касается Марокко, не хочу делать никаких прогнозов. Я хорошо помню трудности, с которыми мы столкнулись на чемпионате мира 2018 года», — приводит слова Сантуша RTP.