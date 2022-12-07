Сантуш: Роналду подал пример настоящего капитана
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу в матче ⅛ финала чемпионата мира — 2022 с командой Швейцарии (6:1).
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу в матче ⅛ финала чемпионата мира — 2022 с командой Швейцарии (6:1).
«Хорошее выступление, отличный матч. Игроков можно поздравить. Теперь необходимо спуститься с небес на землю. Было здорово, но впереди ещё три матча.
Проблемы с Роналду? Я уже отвечал на этот вопрос. Ничего страшного не происходит, мы дружим много лет. Всё решено и исправлено. Криштиану подал пример настоящего капитана.
Что касается Марокко, не хочу делать никаких прогнозов. Я хорошо помню трудности, с которыми мы столкнулись на чемпионате мира 2018 года», — приводит слова Сантуша RTP.
Напомним, в ¼ финала чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Португалии сыграет с национальной командой Марокко. Игра состоится 10 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск. В ⅛ финала турнира марокканцы одолели Испанию (0:0, 3:0 — по пенальти).