Гонсалу Рамуш стал самым молодым автором хет-трика на чемпионате мира с 1962 года

Завершился матч ⅛ финала, в котором встретились сборные Португалии и Швейцарии. Игра прошла на стадионе «Лусаил Айконик», который вмещает 88 966 болельщиков. Португалия выиграла со счётом 6:1.

Гонсалу Рамуш (21 год и 169 дней) стал самым молодым автором хет-трика на чемпионате мира с 1962 года, когда это удалось венгру Флориану Альберту в возрасте 20 лет и 261 дня. Альберт отметился хет-триком в матче с Болгарией в рамках группового этапа ЧМ-1962.