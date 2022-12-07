Что за вратарь остановил Испанию? Яссин Буну еле-еле пролез в футбол

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
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30.11ЗавершенТунис1Франция0
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30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
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30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
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тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
9.12Не началсяХорватияБразилия
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяМароккоПортугалия
1/4 финала
10.12Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
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2
Сенегал
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4
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Аргентина
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Польша
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3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
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1
Франция
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2
Австралия
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3
Тунис
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4
Дания
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Группа E
1
Япония
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2
Испания
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3
Германия
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4
Коста-Рика
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Марокко
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Хорватия
35
3
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Канада
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10:37 (мск), источник: Sports.Ru

Что за вратарь остановил Испанию? Яссин Буну еле-еле пролез в футбол

Главный герой красивой сказки Марокко — вратарь Яссин Буну.

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

31-летний голкипер вытащил два удара с точки (еще один пришелся в штангу) и стал вторым вратарем, не пропустившим ни одного гола в серии пенальти на чемпионате мира. Первым был украинец Александр Шовковский в ⅛ финала ЧМ-2006. Знакомимся с новой звездой.

Буну сложно пробивался в футбол: не попал в «Ниццу» из-за бюрократии, сидел в резерве «Атлетико» из-за низких требований к себе

Буну родился в канадском Монреале, но в три года вместе с родителями переехал в Марокко. Очень любил футбол, но отец не хотел, чтобы он мальчик связывал жизнь со спортом. Все-таки Яссин переубедил родителей и восемь лет попал в академию «Видада» — одного из самых титулованных марокканских клубов. Начинал в поле, но быстро вымахал так, что отправили в ворота. Сейчас рост Яссина — 195 см.

«Все детство провел с мячом с ногах, — рассказывал Яссин Буну в интервью El País. — В районе Касабланки, где я жил, мы играли на местной парковке. Пространство между двумя мусорками было воротами».

Когда Буну было 17 лет, его позвали во французскую «Ниццу», но из-за бюрократических проволочек даже не смог подписать контракт с клубом, и вскоре вернулся на родину, где «Видад» подтягивал Яссина к основе.

В ноябре 2011 года 20-летний Буну дебютировал во взрослом футболе из-за травмы первого вратаря — и сразу в финале африканской Лиги чемпионов. «Видад» проиграл в гостях тунисскому «Эсперансу» при 80 тысяч зрителей, но Яссин все равно впечатлил.

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За «Видад» Буну сыграл лишь 9 матчей и уже летом 2012 года перешел в мадридский «Атлетико». Там он числился четыре года, но за основу не сыграл ни разу.

«Я не очень хорошо адаптировался в “Атлетико”, — признавался позднее Буну. — В первое время хотел вернуться домой, не был счастлив. У меня еще не было понимания, что мир профессионального футбола очень требователен, здесь нужно жить только футболом. До конца не понимал, что играю за топ-клуб, и надо соответствовать статусу».

Источник: AFP 2022

Буну закрепился в клубах Сегунды. И удивил Ла Лигу вместе с дерзким новичком

До 2014 года Яссин стабильно играл за резервную команду «Атлетико», а потом укатил в аренду в «Сарагосу», которая тогда играла в Сегунде.

Занять место в основе там удалось не сразу — сначала Буну сидел под Оскаром Уолли. За «Сарагосу» Яссин дебютировал только в январе 2015 года и до конца сезона стабильно получал игровую практику.

В том сезоне «Сарагоса» пробилась в плей-офф Сегунды. В первом матче полуфинала против «Жироны» ворота занял Уолли — и провел неудачную игру, которую «Сарагоса» проиграла 0:3. В ответной игре выпустили уже Буну — результатом стала победа 4:1 и проход в финал плей-офф. Там, правда, уступили «Лас-Пальмасу».

«Сарагосе» Буну пришелся по душе, его аренду продлили. Первую половину сезона-2015/16 Яссин играл в основе, но зимой выпал из состава и до весны просидел на скамейке.

Перед сезоном-2016/17 «Атлетико» с концами отпустил Буну в «Жирону», которая играла в Сегунде. С первой же попытки каталонский клуб пролез в Ла Лигу, а Яссин с середины октября 2016 года не выпадал из основы.

Источник: AP 2022

После выхода в Примеру в «Жирону» пришел еще один сильный вратарь — Горка Ираисос из «Атлетика» из Бильбао. Буну в итоге выиграл конкуренцию и у него: после девяти туров главный тренер команды Пабло Мачин сделал вратарскую перестановку, и дальше Яссин Буну никому не уступал позицию первого номера.

С этой перестановкой начался удачный период каталонской команды в Примере, и Буну стал одним из главных творцов той самой сенсационной «Жироны», которую многие запомнили благодаря искрометному стилю игры — в том числе финишу лишь в семи очках от зоны еврокубков.

В «Севилье» выиграл ЛЕ — даже вошел в символическую сборную. И однажды забил гол

В сезоне-2018/19 «Жирона» все же вылетела из Ла Лиги, но Буну не последовал вместе с командой в Сегунду — голкипера в аренду забрала «Севилья». Изначально марокканец подписывался в качестве дублера чеху Томашу Вацлику, пришедшему в клуб в то же межсезонье.

Первое время Яссин довольствовался кубковыми матчами, но из-за повреждений Вацлика стал играть чаще. В концовке первого сезона в клубе марокканец выдал сухую серию во всех турнирах, которая продлилась 521 минуту — результат лучше в истории «Севильи» демонстрировал лишь Андрес Палоп в 2008 году, достигший отметки в 780 минут.

Источник: AFP 2022

В кампании-2019/20 «Севилья» выиграла Лигу Европы во многом благодаря уверенной игре Яссина Буну: его спасения регулярно оставляли андалусийцев в игре, а сам вратарь попал в символическую команду турнира.

«Это великий момент моей карьеры, но я не собираюсь останавливаться на этом. Я отдал всего себя в этом сезоне», — откровенничал кипер.

После такого перфоманса «Севилья» не имела права не выкупить Буну — и в сезон-2020/21 вратарь вкатился уже в статусе основного. Яссин был хорош не только у своих, но и у чужих ворот — в марте 2021 года технично сравнял счет в матче с «Вальядолидом».

Источник: AFP 2022

Буну до сих пор основной вратарь в «Севилье» — и вряд ли в ближайшее время ситуация изменится. А еще марокканец положительно влияет на имидж «Севильи» на родине.

«Люди в Марокко все больше начинают следить за “Севильей”, — рассказывал вратарь в разговоре с Diario de Sevilla. — Раньше было много фанатов “Барсы” и “Реала”, но сейчас “Севилья” стремительно набирает популярность».

Буну мог выступать за Канаду, но выбрал Марокко. В основе заиграл только после ЧМ-2018

В 2016 году Буну провел первый официальный матч за взрослую сборную Марокко — соперником стала сборная Сан-Томе и Принсипи (2:0). Хотя Яссин мог выбрать Канаду.

«Однажды вечером мне позвонил Бенито Флоро (тогда главный тренер сборной Канады — Sports.ru) и предложил сыграть за его сборную, — вспоминал Яссин Буну в разговоре с El País. — В то время на сборную Марокко были наложены санкции, и мы не проводили официальных встреч. Но я все равно отказался. Мне было приятно, но я вырос в Марокко, оттуда вся моя семья — я не мог поступить иначе».

Весь ЧМ-2018 Буну просидел на скамейке, но в России ему понравилось:

«В России очень хорошие стадионы, дружелюбные люди и очень красивые города. Больше всего мне понравились Москва и Санкт-Петербург».

Основным в сборной Яссин стал сразу после ЧМ-2018. Отыграл за Марокко уже 48 матчей.

***

Источник: AP 2022

Как-то Яссин поведал, какие сэйвы ему нравится делать больше всего.

«Те, которые я вытаскиваю прямо с ленточки. Когда ты делаешь такой сэйв, чувствуешь себя настоящим спасителем», — говорил Буну.

Наверняка будет с удовольствием пересматривать серию пенальти против Испании.

Марокко
0:0
По пенальти: 3:0Основное время: 0:0 (0:0)
Испания
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