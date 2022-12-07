Роналду опроверг информацию о переходе в клуб из Саудовской Аравии с контрактом в €200 млн

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ТАСС, 7 декабря. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду не подписывал контракт с футбольным клубом из Саудовской Аравии «Аль Наср». Комментарий Роналду в среду приводит португальское издание Record («Рекорд»).

«Нет, это неправда», — ответил Роналду на вопрос о контракте с «Аль-Насром».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9b9c8c0d07c9c330&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239033" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Роналду после расторжения контракта с английским «Манчестер Юнайтед» пребывает в статусе свободного агента. Ранее испанская газета Marca сообщила, что португальский нападающий согласовал контракт с «Аль-Насром», а переход состоится 1 января. Общая сумма выплат по контракту на 2,5 сезона с учетом рекламных соглашений достигала бы €200 млн, что делало Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.