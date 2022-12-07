Роналду опроверг информацию о переходе в клуб из Саудовской Аравии с контрактом в €200 млн
Ранее испанская газета Marca сообщила, что португальский нападающий согласовал контракт с «Аль-Насром», а переход состоится 1 января.
Ранее испанская газета Marca сообщила, что португальский нападающий согласовал контракт с «Аль-Насром», а переход состоится 1 января.
ТАСС, 7 декабря. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду не подписывал контракт с футбольным клубом из Саудовской Аравии «Аль Наср». Комментарий Роналду в среду приводит португальское издание Record («Рекорд»).
«Нет, это неправда», — ответил Роналду на вопрос о контракте с «Аль-Насром».
Роналду после расторжения контракта с английским «Манчестер Юнайтед» пребывает в статусе свободного агента. Ранее испанская газета Marca сообщила, что португальский нападающий согласовал контракт с «Аль-Насром», а переход состоится 1 января. Общая сумма выплат по контракту на 2,5 сезона с учетом рекламных соглашений достигала бы €200 млн, что делало Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.
Роналду 37 лет, он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского «Реала». Форвард перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, ранее он выступал за команду в период с 2003 по 2009 год. По ходу карьеры он играл за португальский «Спортинг», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».