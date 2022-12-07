Премьер-министр Португалии: легче сформировать правительство, чем выбрать состав на матч ЧМ

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«Как вы думаете, у меня есть условия, чтобы общаться с Сантушем? Управлять командой с таким качеством сложно. Думаю, легче сформировать правительство, чем выбрать одиннадцать игроков на матч. Это отличная работа тренера, и мы должны ему доверять», — сказал Кошта.

Матч закончился разгромной победой подопечных Фернанду Сантуша со счетом 6:1.

Счет в матче открыл на 17-й минуте Гонсалу Рамуш. Примечательно, что именно он заменил в основном составе команды капитана Криштиану Роналду. На 33-й минуте португальцы увеличили свое преимущество благодаря голу головой защитника Пепе.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9b9c8c0d07c9c330&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239033" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После перерыва подопечные Фернанду Сантуша за четыре минуты организовали два гола в ворота Яна Зоммера. Рамуш оформил дубль, еще один гол на свой счет записал Рафаэл Геррейру.

Швейцарцы смогли забить гол престижа. Мяч в сетку ворот португальцев отправил Мануэль Аканджи.

В середине второго тайма хет-трик оформил все тот же Рамуш. Уже в добавленное время отличился Рафаэл Леау.

Роналду появился на замену на 74-й минуте и успел забить гол, но его отменили из-за офсайда.

Эта победа позволила сборной Португалии выйти в четвертьфинал турнира, где команда 10 декабря встретится с Марокко. Африканцы сегодня переиграли Испанию, точнее исполнив послематчевые пенальти.