Вышел вместо Роналду и затмил его. Кто он, новый герой Португалии на ЧМ?

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Сборная Португалии без Роналду неожиданно просто разобралась со Швейцарией в ⅛ финала ЧМ и заодно обнаружила в своем составе нового героя! Им стал 21-летний форвард Гонсалу Рамуш. Парень заменил Криша в стартовом составе и сделал это так круто, что никто и не заметил подмены. Более того, он сыграл даже лучше, чем мог бы нынешний Рон: заколотил три мяча за 67 минут и стал автором первого хет-трика ЧМ в Катаре!

Знакомимся поближе с главным героем дня и рассказываем, в чем его главное отличие от Роналду, и почему он празднует забитые мячи в стиле Суареса.

Рамуш родился в футбольной семье в португальском городке Ольяне. Его отец Мануэль Рамуш и дядя Мигель Тейшейра в свое время играли в низших лигах Португалии.

Гонсалу — воспитанник академии «Бенфики». Он попал в нее в 13 лет и прошел все возрастные категории, прежде, чем добраться до основы. Пик молодежного этапа карьеры форварда — сезон 2019/20. Тогда он заколотил за «Бенфику» в юношеской ЛЧ 8 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира.

В своем дебютном матче за основную команду «Бенфики» — против «Авеша» в Примейре Гонсалу отгрузил дубль всего за пять минут!

После этого карьера молодого таланта забуксовала из-за повышенной конкуренции в нападении: пришел Роман Яремчук и вернулся Дарвин Нуньес. Тем не менее в нынешнем сезоне клуб вновь доверился парню и не прогадал: он помог «Бенфике» пройти квалификацию ЛЧ (4 мяча и 2 голевых паса в 4 матчах) и забил один гол во время группового этапа, а в чемпионате и вовсе выбил суперстатистику — 9 голов и 3 паса в 11 матчах.

Карьера в сборной у парня тоже развивается стремительно: три года назад он становился лучшим бомбардиром ЧЕ U-19 в Армении, а теперь феерит на взрослом ЧМ в Катаре. При этом, дебют Рамуша за основную сборную состоялся — только 3 недели назад!

Главное отличие Рамуша от Роналду — альтруизм. «Больше всего я люблю играть на острие нападения. Однако не стоит думать, что футболист на этой позиции нужен лишь для того, чтобы забивать. Это старый взгляд на эту позицию, который, к счастью, в последнее время становится все более непопулярным. Сейчас важно, чтобы нападающий все время “оставался в игре” и помогал партнерам там, где требуется: прессинговал, страховал, выполнял другие задачи. Мне это нравится», — признавался Рамуш.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9b9c8c0d07c9c330&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239033" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одна фишка Рамуша — необычное празднование голов. Свои забитые мячи он сопровождает жестами в стиле Суареса: изображает стрельбу с пистолетов. Тем не менее к уругвайцу это празднование не имеет никакого отношения: «Я всегда забивал много голов и как-то мой отец сказал: “Гонсалу, тебе нужно празднование, которое бы отождествляло тебя”. Потом я поговорил с одноклубниками перед игрой: они хорошенько подумали и попросили меня сделать “пистолеты”, если забью. В итоге я забил и с тех пор всегда праздновал только так».